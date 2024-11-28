В МИД Украины подтвердили дискуссии о снижении мобилизационного возраста и назвали самую большую проблему

Министерство иностранных дел Украины подтвердило информацию о том, что сейчас идут дискуссии о снижении мобилизационного возраста во время переговоров с западными партнерами. Впрочем, большей проблемой является торможение поставок уже обещанного оружия.

Видео дня

Такое заявление сделал спикер украинского ведомства Георгий Тихий во время брифинга в четверг, 28 ноября. Также он опроверг, что "есть точка напряженности".

"Хочу заметить, что это Украина обычно инициирует такие обсуждения. На наших переговорах мы сообщаем партнерам о происходящей у нас динамике мобилизации. Это часть дискуссии. Так же как и другие темы, как предоставление оружия, стратегия, оборона, санкции, сдерживание и тому подобное", – объяснил он.

Тихий отметил, что сейчас в Украине нет достаточного количества оружия и оборудования, чтобы оснастить уже мобилизованных мужчин.

"У нас другое видение, когда мы читаем источники, утверждающие, что Украина должна мобилизовывать больше. И это главная проблема. По нашему мнению, уже объявленная помощь – оружие и оборудование – должна прибыть в Украину быстрее", – резюмировал он.

Накануне, 27 ноября, в американских СМИ появилась информация о том, что в Белом доме говорят, что мобилизационный возраст в Украине нужно снизить до 18 лет. Там считают, что, возможно, это решение позволит изменить ситуацию на поле боя.

Стоит отметить, что в середине октября советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко заявил, что американские политики из обеих партий давят на президента по этому вопросу.

После этого Владимир Зеленский сделал заявление о том, что в Украине минимальный мобилизационный возраст – 25 лет и проведения мобилизации с 18 лет в ближайшее время не будет. Власть против уменьшения мобилизационного возраста, потому что это опасно.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший главнокомандующий ВСУ, чрезвычайный полномочный посол в Великобритании Валерий Залужный также против того, чтобы в Украине снижали мобилизационный возраст. По его убеждению, молодежь 18-25 лет – это будущее нашего государства и эту категорию граждан нужно беречь.

Напомним также, что в Верховной Раде приняли закон о запрете мобилизации украинцев в возрасте до 25 лет. За это нардепы проголосовали в начале октября.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!