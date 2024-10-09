В Раде приняли закон о запрете мобилизации украинцев в возрасте до 25 лет

В среду, 9 октября, депутаты Верховной Рады официально запретили мобилизацию 18-25-летних украинцев. "За" проголосовало 311 народных избранников.

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Об этом сообщил в Telegram народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. Он приветствовал такое решение и отметил, что законопроект 11379-д принят в целом.

"Наконец-то сделали это! Я давно добивался этого, потому что это позор – мобилизовать детей", – отметил Гончаренко.

Напомним, ранее Гончаренко уточнял, что нардепы не согласились сразу в том же законопроекте принять и право на освобождение тех граждан до 25 лет, кто уже мобилизован и служит в армии.

"Для этого они хотят разработать отдельный закон, чтобы был механизм отдельный и сроки, потому что может "пострадать боеспособность армии", – объяснял Гончаренко.

Законопроект №11379-д был принят за основу 3 сентября 2024 года. Доработанным документом предложили внести изменения в заключительные положения законов Украины "О воинской обязанности и военной службе" и "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и установить, что на протяжении действия военного положения, введенного от 24 февраля 2022 года:

– военнообязанные, находившиеся на воинском учете военнообязанных как такие, которые по состоянию здоровья признаны непригодными к воинской службе в мирное время, ограниченно пригодными в военное время, – не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации до достижения ими 25-летнего возраста. Такие граждане в указанный период могут быть призваны на военную службу по их согласию;

– такие же военнослужащие, уже проходящие службу по призыву во время мобилизации, могут быть уволены в запас, если они не выразили желания продолжать служить.

Однако, похоже, второй пункт в голосовании пока не учитывали.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Народный депутат, член оборонного комитета ВР Вадим Ивченко заверил, что в украинском парламенте не обсуждают вопрос о снижении мобилизационного возраста до 20 лет. Сигналы от командования Сил обороны о том, что такое решение следует принять, есть, однако в Верховной Раде на повестке дня оно не стоит.

– Бывший главнокомандующий ВСУ, чрезвычайный полномочный посол в Великобритании Валерий Залужный выступил против того, чтобы в Украине снижали мобилизационный возраст. По его убеждению, молодежь 18-25 лет – это будущее нашего государства, и эту категорию граждан необходимо беречь.

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