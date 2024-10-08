Снижение мобилизационного возраста до 20 лет в Раде не обсуждается, – нардеп

В украинском парламенте сейчас не обсуждается вопрос о снижении мобилизационного возраста до 20 лет. Сигналы от командования Сил обороны о том, что такое решение следует принять, есть, однако в Верховной Раде на повестке дня оно не стоит.

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Об этом в эфире Громадського радіо в понедельник, 7 октября, сказал народный депутат, член оборонного комитета ВР Вадим Ивченко. По его словам, военные говорят о том, что в армии нужно больше молодых людей для выполнения боевых задач на поле боя.

Прежде всего, речь идет о людях с хорошей физической подготовкой, поскольку мужчинам 47-50 лет иногда трудно выполнять некоторые боевые задачи.

"Это сигналы только к нам, к Комитету нацбезопасности и обороны, но пока вопросы совсем не обсуждаются в Комитете. Совершенно не стоит на повестке дня комитета и совсем не обсуждается в Верховной Раде Украины", – заверил парламентарий.

По убеждению нардепа, люди, физически лучше подготовленные, не должны быть в тылу и выполнять работу в штабах или в ТЦК. Они обязаны выполнять боевые задачи.

"Те люди, которые ранены, проходят реабилитацию, физически неспособны, но могут выполнять другую работу — должны выполнять другую работу. Тогда, когда общество увидит порядок в ВСУ, тогда можно говорить о снижении возраста или более профессиональной мобилизации. Мы же говорили, что мобилизация должна быть не так, что "всех подряд хватать". А только тех, кто будет выполнять в определенных частях задачи", – отметил Ивченко.

Ранее секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, ветеран АТО Роман Костенко высказал убеждение, что в Украине мужчин должны мобилизировать в армию с 20 лет. Нардеп считает, что такой шаг важен для страны, которая борется в жесточайшей войне.

Официально на Комитете такой вопрос пока не обсуждался.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший главнокомандующий ВСУ, чрезвычайный полномочный посол в Великобритании Валерий Залужный выступил против того, чтобы в Украине снижали мобилизационный возраст. По его убеждению, молодежь 18-25 лет нужно беречь.

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