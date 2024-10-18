'Это опасно': президент пояснил, планируется ли в Украине мобилизация с 18 лет

Сейчас в Украине минимальный мобилизационный возраст – 25 лет, и проведения мобилизации с 18 лет в ближайшее время не будет. Власть против уменьшения мобилизационного возраста, потому что это опасно.

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Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он также напомнил, что для молодежи до мобилизационного возраста открыта возможность служить по контракту.

"Партнеры хотели бы, чтобы был уменьшен мобилизационный возраст. Но мы пока не видим, что нужно вводить эти изменения, и я считаю, что они опасны", – подчеркнул президент.

Напомним, что Соединенные Штаты "давят" на Зеленского, требуя от него согласиться на снижение мобилизационного возраста до 18 лет. Они приводят в пример свою войну во Вьетнаме.

Также Зеленский отметил, что адекватная модель так называемого "экономического бронирования" в Украине пока не разработана. Именно поэтому его до сих пор не ввели. Однако правительство занимается этим вопросом.

"Экономическое бронирование должно быть справедливым. Найти эту справедливость – это задача для Минэкономики, премьера. Те модели, которые они показывали, я считаю не совсем справедливыми. Потому что сложно выбрать одну профессию и не выбрать другие", – пояснил президент.

Но что касается критической инфраструктуры и профессий, "без которых не может выжить армия", то у них уже есть броня, добавил Зеленский.

По его словам, для экономического бронирования "трудно найти баланс".

"Чтобы не было так, что речь идет только о бизнесе с большими доходами. А как средний и малый бизнес? Поэтому, как мне кажется, здесь пока баланса нет, и нельзя просто шашками махать", – объяснил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший главнокомандующий ВСУ, чрезвычайный полномочный посол в Великобритании Валерий Залужный также против того, чтобы в Украине снижали мобилизационный возраст. По его убеждению, молодежь 18-25 лет – это будущее нашего государства, и эту категорию граждан необходимо беречь.

Напомним также, что в Верховной Раде приняли закон о запрете мобилизации украинцев в возрасте до 25 лет. За это нардепы проголосовали в начале октября.

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