'Взять Украину под зонтик НАТО': президент объяснил, как можно завершить горячую фазу войны

НАТО может пригласить Украину в свой состав исключительно в ее международно признанных границах, то есть с Крымом и другими временно оккупированными Россией территориями. И после этого, теоретически, Североатлантический альянс мог бы взять регионы, подконтрольные Украине, под свой "зонтик"– пока ВОТ будут возвращать дипломатическим путем.

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О таком сценарии высказался президент Владимир Зеленский в интервью Sky News. Журналист Стюарт Рэмси попросил его прокомментировать сообщения СМИ о том, что одним из планов избранного американского главы Дональда Трампа по прекращению войны может быть передача Киевом территорий, которые захватила Москва, в обмен на вступление страны в НАТО.

Президент ответил, что никто не предлагал нам присоединиться к Альянсу "той или иной частью Украины".

"То, что это решение закончить горячую стадию войны, – факт. Потому что можно дать НАТО той части Украины, которая находится под нашим контролем, – факт. Можно было – никто не предлагал. Но приглашение нужно делать Украине в международно признанных границах. Приглашение вы не можете давать только части. Почему? Потому что тогда вы признаете, что только эта часть Украины и есть Украина, а то является Россией. Потому я и сказал: юридически мы не имеем права признавать оккупированные территории территориями России. И здесь нельзя ошибаться в этом", – подчеркнул Зеленский.

Чтобы остановить горячую фазу боевых действий, можно было бы оперативно защитить НАТО-"зонтиком" ту часть страны, которую мы контролируем.

"А дальше уже другие территории Украина может возвращать дипломатически. Вот что я сказал: что такое предложение Украина никогда не рассматривала, потому что никто официально нам этого не предложил. Юридически признать наши украинские территории, которые под оккупацией России, признавать их российскими мы не будем. И не можем. Это противоречит Конституции Украины", – заявил президент.

Также он указал на необходимость гарантий, что кремлевский диктатор Владимир Путин не начнет новое нападение.

НАТО должно "немедленно" прикрыть ту часть Украины, которая остается под контролем Киева, что, по его словам, "очень нужно Украине, иначе он [Путин] вернется".

Как сообщал OBOZ.UA, недавно глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль предположил, что РФ может совершить нападение на территорию Североатлантического альянса в ближайшие годы. По его словам, Москва готовится к войне с Западом, а военная конфронтация становится для Кремля "возможным вариантом".

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