Украине больше нужна мобилизация военных, чем новые виды вооружений, – Салливан

В администрации американского президента Джо Байдена считают, что сложная ситуация на поле боя в Украине для ВСУ связана с низкими темпами мобилизации. В Вашингтоне уверены, что в этой войне ни одна система вооружений не будет иметь решающего значения.

Видео дня

Ситуацию может изменить человеческий ресурс, сказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью PBS News. Штаты, по его словам, считают, что Украине нужно увеличить количество живой силы на передовой, чтобы укрепить свои позиции с помощью оружия, предоставленного Вашингтоном.

Он отметил, что сейчас Украина оказалась в более сложном положении на поле боя. Это может говорить о том, что нет прямой линии между системами вооружений, которые получила Украина (истребители F-16, системы HIMARS и Patriot) и тем, как они действует на поле боя.

"Где пролегает самая прямая связь между украинскими достижениями и вкладами? Она пролегает через мобилизацию и человеческие ресурсы", – заявил советник Байдена.

Он уверен, что ситуация кардинально бы не изменилась, если бы какую-то из систем вооружения Украина получила раньше.

"Увидели ли мы заметную разницу на поле боя после того, как предоставили танки Украине? Также и с истребителями F-16. Мы считаем, что ни одна система вооружений не имеет решающего значения в этой битве. Речь идет о человеческих ресурсах, и, по нашему мнению, Украине нужно сделать больше, чтобы укрепить свои позиции с точки зрения количества сил, которые она имеет на линии фронта", – сказал Салливан.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным западных СМИ, у Украины есть около 50 ракет ATACMS, которыми она может наносить удары по целям на территории России. При этом в Украине достаточно реактивных систем залпового огня M142 HIMARS и M270 MLRS для того, чтобы вести огонь ATACMS.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!