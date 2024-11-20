Пусковых установок достаточно: в The Times узнали, сколько ракет ATACMS есть у Украины

Сейчас Украина имеет около 50 ракет ATACMS, которыми она может наносить удары по целям на территории России. Эти дальнобойные ракеты являются дефицитом, они высоко ценятся по всему миру и США экспортируют их во многие страны, включая Австралию, Южную Корею, Румынию, Грецию, Турцию, Польшу и Марокко.

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Об этом пишет The Times. При этом в Украине достаточно реактивных систем залпового огня M142 HIMARS и M270 MLRS для того, чтобы вести огонь ATACMS.

Однако из-за ограниченного запаса ракет украинскому военному командованию нужно будет тщательно выбирать цели внутри России для ударов.

ATACMS производит компания Lockheed Martin. Это управляемые ракеты большой дальности, запускаемые с РСЗО управляется GPS (системой глобального позиционирования).

Полезная погрузка ракеты состоит из осколочной боеголовки весом около 227 кг, а максимальная дальность полета составляет 300 км.

Ранее мы писали о том, что на территории России расположены по меньшей мере 250 военных и военизированных объектов, которые могут поразить ракеты ATACMS.

Это, в частности, крупные военные базы, станции связи, логистические центры, ремонтные мастерские, топливные базы, склады боеприпасов и постоянные штабы, из которых было бы очень сложно или невозможно быстро передислоцировать средства или быстро усилить их защиту.

Как известно, ATACMS предназначены именно для этого – точечных ударов по центрам управления, аэродромам, объектам ПВО и материально-техническому снабжению противника.

ATACMS летит по полубаллистической траектории. Первоначальный разгон осуществляется по заранее запрограммированной жесткой траектории, а весь последующий полет совершается в управляемом режиме. В конце такие ракеты ускоряются, что позволяет подрывать даже подземные бункеры.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Помощник госсекретаря США Брайан Николс подтвердил, что президент Джо Байден разрешил Украине наносить удары дальнобойным оружием по территории России.

– Украина впервые применила американские дальнобойные ракеты ATACMS для удара по территории РФ. С помощью этого вооружения Силы обороны атаковали склад БК на территории Брянской области. Военная цель в городе Карачев в ночь на 19 ноября была успешно поражена.

– Американские СМИ писали, что Россия смогла перехватить две из восьми ракет, выпущенных Украиной, и что удар был нанесен по пункту поставки боеприпасов.

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