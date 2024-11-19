Украина впервые ударила по территории РФ американскими ракетами ATACMS – СМИ США

Американские СМИ сообщили, что Украина впервые нанесла удары по территории России ракетами ATACMS. С помощью вооружения, предоставленного США, был поражен арсенал оружия страны-агрессора.

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Это произошло 19 ноября, в 1000-й день полномасштабной войны РФ против Украины. Об этом пишут CNN и Reuters.

"Украина заявила, что нанесла удар по российскому складу вооружений примерно на 110 км вглубь России, атака повлекла за собой вторичные взрывы. Украинские военные публично не уточнили, какое оружие использовали, но источник в украинском правительстве и официальный представитель США подтвердили, что они использовали ATACMS", – сказано в статье.

Представитель США, говоривший на условиях анонимности, сообщил, что Россия смогла перехватить две из восьми ракет, выпущенных Украиной, и что удар был нанесен по пункту поставки боеприпасов.

Напомним, что Украина впервые применила американские дальнобойные ракеты ATACMS для удара по территории РФ. С помощью этого вооружения Силы обороны атаковали склад БК на территории Брянской области.

Военная цель в городе Карачев в ночь на 19 ноября была успешно поражена.

В минобороны России тоже признали, что Вооруженные силы Украины атаковали объект в Брянской области с помощью ATACMS. При этом во вражеском ведомстве заявили, что якобы пять ракет были сбиты, а одна была повреждена. По версии россиян, на военный объект упали обломки, в результате чего возник пожар.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Помощник госсекретаря США Брайан Николс подтвердил, что президент Джо Байден разрешил Украине наносить удары дальнобойным оружием по территории России.

– По его словам, такое решение предоставит Украине возможность оградить себя от российской агрессии. Кроме того, удары по РФ могут вынудить Кремль пойти на мирные переговоры.

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