В России попытались заверить, что сбили ATACMS в Карачеве, но есть нюанс: россияне в истерике

В Минобороны России признались, что Вооруженные силы Украины атаковали объект в Брянской области с помощью ATACMS. При этом во вражеском ведомстве заявили, что якобы пять ракет были сбиты, а одна была повреждена.

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Обломки упали на военный объект. Об этом сообщают РосСМИ.

В свою очередь телеканал "Звезда", принадлежащий Минобороны, цинично похвастались, что фрагменты ракет вроде бы упали на "техническую территорию военного объекта", а пожар удалось потушить. Однако что это за военный объект, там не уточнили.

Впоследствии в Генштабе ВСУ официально подтвердили применение дальнобойных ракет ATACMS по вражескому составу в Карачеве.

"В ночь на 19 ноября 2024 подразделения Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли огневого поражения по арсеналу 1046 центра материально-технического обеспечения в районе города Карачев Брянской области РФ", – говорится в сообщении.

Украинская сторона добавила, что по состоянию на 02.30 в эту ночь зафиксировано 12 вторичных взрывов и детонация в районе цели. Поражение складов с боеприпасами для армии российского врага с целью прекращения вооруженной агрессии России против Украины будет продолжаться.

Как сообщал OBOZ.UA, удар по военному арсеналу вблизи Карачева Брянской области был операцией Сил обороны. Как уточнили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, к 02:30 ночи на территории склада прогремели взрывы и фиксировался пожар и вторичная детонация.

Также сообщалось, что 17 ноября стало известно, что Байден разрешил Украине избивать вглубь РФ ракетами ATACMS. Как сообщало New York Times со ссылкой на официальных лиц США, отмена ранее установленных ограничений стала ответом на решение России привлечь северокорейские войска к войне. В материале также говорится, что это "существенное изменение политики США в войне между Украиной и РФ".