"Нет признаков, что это было преднамеренной атакой": Столтенберг объяснил отсутствие реакции НАТО на падение Shahed в Румынии

На этом этапе НАТО не считает падение российских дронов Shahed иранской разработки в Румынии умышленной атакой. С этим связана реакция Североатлантического альянса на инцидент.

Вопрос прокомментировал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который 28 сентября находится в Украине. На пресс-конференции в Киеве он сказал:

"У нас нет признаков того, что это (взрывы дронов на территорию Румынии. – Ред.) было умышленной атакой на страну-союзника НАТО".

В то же время, как отметил генсек, альянс усиливает свое присутствие на восточном фланге. В частности, в Румынию было переброшено нескольких истребителей для патрулирования воздушного пространства.

Как писал OBOZREVATEL:

– Shahed российских оккупантов сдетонировал в Румынии во время массированной атаки ВС РФ по Украине ночью 4 сентября.

Видео дня

– 7 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у них не было никакой информации, указывающей на преднамеренные действия со стороны страны-агрессора России во время инцидента в Румынии.

– Президент страны Клаус Йоханнис потребовал срочного и профессионального расследования происхождения обломков и обстоятельств, при которых они оказались в Румынии.

– К слову, перед этим Йоханнис отрицал падение российских Shahed на территории его государства.

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