'Нет ресурса': Братчук рассказал, насколько реальна угроза российского наступления на Сумщине. Видео

В Сумской области ситуация остается достаточно критической, в последнее время российские оккупанты усилили удары по региону. Тем не менее, у врага нет соответствующих ресурсов для нового наступления на этом направлении. Удары же Россия совершает, чтобы отвлечь внимание от событий на своем приграничье в Белгородской и Курской областях.

Об этом рассказал спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в интервью для OBOZ.UA. По его словам, российский диктатор Владимир Путин пытается сделать видимость создания "серой зоны" на Сумщине.

Братчук заверил, что российского наступления на Сумщине не будет, ведь для этого необходимы резервы не только для начала наступления, но и для того, чтобы его продолжать и восполнять свои потери. А таких ресурсов сегодня у российских войск нет.

"Что касается ударов, то, на мой взгляд, одна из основных причин – это отвлечение внимания, в том числе от тех событий, которые происходили и будут происходить на территории Брянской, Белгородской и Курской народных республик, где россияне из добровольческого корпуса, из Сибирского батальона пришли и проводят соответствующие боевые действия по свержению режима Путина, поэтому режим Путина вынужден каким-то образом на это реагировать. эту серую зону создают именно на территории Украины", – объяснил Сергей Братчук.

В целом же, по его словам, с территории приграничья необходимо эвакировать всех гражданских украинцев.

"Если бы сегодня это не звучало, скажем так, недостаточно приятно, но пограничные – это тот регион, где должны находиться воинские части, которые в случае необходимости могут и будут выполнять соответствующие боевые задачи. Это очень пограничная территория, поэтому людей, конечно, нужно эвакировать, и это выглядит, на мой взгляд, вполне логично", – отметил Братчук.

Он также ответил на вопрос о ситуации на роботинском плацдарме. По словам спикера, россияне там начали более интенсивно проводить наступательные действия и у них есть определенные продвижения.

"Враг сегодня пытается проводить штурмовые действия, есть определенные тактические продвижения, но, опять же, ситуация на фронте очень динамичная, поэтому говорить о каких-то там кардинальных изменениях в пользу врага сегодня не приходится. Но определенные тактические продвижения у него на сегодня есть, и мы понимаем, что для врага это направление тоже одно из приоритетных на фронте", – отметил Братчук.

Как сообщал OBOZ.UA, в последнее время Россия усилила обстрелы Сумщины. Враг использует все возможные виды вооружений для того, чтобы нанести максимальный ущерб. Под жестокими обстрелами находятся жители пятикилометровой зоны, полным ходом идет эвакуация.

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