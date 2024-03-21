Россия усилила обстрелы Сумщины и пытается переложить вину на Украину: что сейчас происходит в приграничье

В последнее время российские оккупационные войска увеличили количество обстрелов украинского приграничья. Враг использует все возможные виды вооружений для того, чтобы нанести максимальный урон. Под жесточайшими обстрелами находятся жители пятикилометровой зоны, полным ходом идет эвакуация. Тем временем Россия цинично пытается переложить вину за свои военные преступления на Украину.

Подробнее о ситуации – в материале OBOZ.UA.

Враг уничтожает приграничье

Сегодня ситуация на границе с Россией остается непростой из-за ежедневных обстрелов, которые РФ продолжает осуществлять по Украине со своей территории.

Как рассказал OBOZ.UA спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, враг, к сожалению, применяет достаточно разнообразное вооружение.

"Это и артиллерия, и минометы, и танки, и стрелковое оружие И, конечно, авиация, которая в том числе сбрасывает управляемые авиационные бомбы. Также фиксируется нанесение поражений с помощью ударных дронов – как "шахедами", так и FPV", – говорит Демченко.

По его словам в последнее время количество обстрелов увеличилось: "С начала этого месяца нашими пограничными нарядами вместе с другими составляющими Сил обороны зафиксировано в пределах трех областей Украины (Черниговщины, Сумщины, Харьковщины) более двух тысяч обстрелов, совершенных Россией. В течение всего февраля обстрелы были на уровне трех тысяч".

Больше всего обстрелов приходится на две области. "Даже в самом начале, когда враг был отброшен за пределы нашей границы (с Черниговской, Сумской и большей части Харьковской области), враг начал обстреливать наше приграничье – насколько им позволяют их средства поражения. Но за последний, длительный уже период, именно по Харьковщине и по Сумщине приходится больше всего обстрелов", – поделился спикер ГПСУ.

Однако, по его словам, нельзя говорить, что усиление российского террора произошло только в последние недели. "Протяженность границы с Россией в пределах Сумщины достаточно велика (почти 564 км. – Ред.), и возможно что определенный район может ощущать на себе увеличение количества обстрелов, но если брать в целом Сумщину, то нельзя сказать, что именно в течение одной, двух недель увеличилось количество обстрелов – каждый день может быть по-разному", – говорит Демченко.

Обстрелы, ИПСО и эвакуация

Увеличение обстрелов регион по полной ощутил на себе с начала 2024 года. Глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх говорит, что основная цель этих ударов – гражданская инфраструктура.

"Около 300 частных домов были повреждены вражескими обстрелами, 67 многоэтажек, 118 энергетических объектов (...) Только за 2,5 месяца этого года погибли 35 и ранены 79 человек, из них 7 детей", – сообщил глава ОВА на брифинге.

Больше всего страдает Великописаревская община. В частности, в населенных пунктах Поповка и Лукашовка разрушение достигает 90%. Большая Писаревка разрушена на 40%: пострадал центр общины – повреждены школа, административное здание, суд, полиция, библиотека и т.д.

Около 300 человек из Великописаревской общины уже эвакуированы. Однако практически на нуле еще остаются те местные жители, до кого проблематично добраться.

"Но есть и те, кто категорически не хочет уезжать. Сейчас власти решают вопрос принудительной эвакуации детей. Как можно оставлять малышню под такими обстрелами?! Не хочется сравнивать, но мне это напомнило ситуацию в Авдеевке – там родители уперлись и долго держали детей в подвалах. Это что, жизнь?", – поделился с OBOZ.UA офицер, принимающий участие в эвакуации.

Он также поражается тому, что некоторые жители приграничья в социальных сетях пишут, что их якобы бросили и что всему виной будто бы рейд российских добровольцев из РДК, легиона "Свобода России" и Сибирского батальона, который они начали 12 марта заходом на территорию Белгородской и Курской областей РФ.

"Но ведь усиление обстрелов Сумщины началось раньше. Потому связывать их и рейд нет оснований. Что касается "все тут бросили" – тоже неправда. Наши воины, рискуя жизнью, вывозят людей. Эвакуируют в основном в Ахтырку, там все подготовлено", – поделился защитник.

Полным ходом нагнетают ситуацию анонимные профили в социальных сетях и подконтрольные РФ Telegram-каналы. Главный нарратив – все началось с рейда в РФ, соответственно – виновата Украина. В приниципе, ничего нового, а "раскачать" людей, которые оказались под жесточайшими обстрелами, живут в стрессе – не так уж и трудно. Однако важно включать критическое мышление и не вестись на такие провокации.

Жительница Великой Писаревки, мать воюющего сейчас защитника Украины, рассказала OBOZ.UA, что местным жителям конечно же сейчас очень тяжело и нужно делать скидку на их состояние.

"В первую очередь тяжело пожилым. Все понимали, что такое жить на границе с Россией, однако родной дом – это родной дом. Тут ты родился, вырос, тут родились твои дети. Тут – вся твоя жизнь. Уезжать очень страшно, но и жить уже невозможно. И мучают вопросы, что впереди", – говорит Елена, которая сейчас находится в Ахтырке.

Тем не менее, по ее словам, после эвакуации настроения людей все же меняются: "Завтра будет завтра, сейчас главное – подальше от изматывающих обстрелов".

Тем временем на Сумщине полным ходом идет возведение фортификационных сооружений.

"Государство выделило беспрецедентную сумму средств на укрепление. Нам на помощь пришли Львовщина, Тернопольщина. Вместе с местными подрядчиками также работают организации из других регионов, чтобы оперативно, быстро и качественно выполнить поставленные руководством государства задачи. Задействованы тысячи человек, сотни единиц специальной строительной техники. Это мощная работа и большая ответственность", – заявил глава Сумской ОВА Владимир Артюх.

Что касается обстрелов, то важно понимать: из-за такой близости к России прекратить их можно только создав буферную, санитарную зону на территории РФ. Однако это дело не одного дня и даже не месяца.