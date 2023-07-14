'Нет закона, нет и ЧВК': Путин попытался оправдаться за встречу с вагнеровцами, совершившими мятеж

Российский диктатор Владимир Путин сообщил о своей встрече с предполагаемыми членами "вагнеровцев". Он отметил, что с юридической точки зрения такая организация (частная военная компания) не существует.

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Об этом заявил Путин в комментарии росСМИ. На встрече было 35 человек.

"Ну, так ЧВК "Вагнер" не существует! У нас же нет закона о частных военных организациях! Просто не существует! То есть, если нет закона, то нет и ЧВК. Группа есть, но юридически не существует! Это отдельный вопрос, связанный с реальной легализацией. Но это вопрос, который должен обсуждаться в Государственной думе, в правительстве. Непростой вопрос", – говорится в сообщении.

По уточнению Президента Владимира Путина, на встрече присутствовало 35 человек. Он заявил, что он "дал оценку" действиям "вагнеровцев" во время вооруженного конфликта (с Украиной) и во время произошедшего мятежа 24 июня.

В дополнение к этому, российский диктор заявил, что он предлагал "вагнеровцам" несколько вариантов трудоустройства, включая работу под руководством их непосредственного командира по имени Седой.

По словам Путина, большинство "вагнеровцев", присутствовавших на встрече, кивали головами на его предложения. Но Пригожин ответил, что "ребята не согласны с таким решением".

Напомним, что 24 июня 2023 года в России разгорелось противостояние между ЧВК "Вагнер" и Министерством обороны РФ. Утром "вагнеровцы" захватили штаб Южного военного округа и ряд зданий в Ростове-на-Дону, включая МВД, ФСБ и горадминистрацию, после чего военной колонной двинулись на Москву. Однако вечером того же дня, после переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, Пригожин объявил, что прекращает поход на Москву и возвращает своих наемников в полевые лагеря.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кремле нарочито небрежно отзываются о возможном местонахождении Пригожина. Пресс-секретарь Путина Песков заверил журналистов, что российские власти не интересуются и не следят за перемещениями "главного бунтаря".