'Ни возможности, ни желания': в Кремле заявили, что не следят за Пригожиным и не знают его местонахождение

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не знает, где сейчас находится руководитель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин. Так, после неудачной попытки бунта лидер наемников, согласно договоренностям, должен был находиться в Беларуси.

Видео дня

Однако ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что на территории Беларуси Пригожина пока нет. Об этом сообщается в Telegram-канале "ASTRA".

Так, во время брифинга Песков заявил, что в Москве не знают, где находится лидер "вагнеровцев" Евгений Пригожин.

"Мы не следим за его перемещениями, не имеем ни возможности, ни желания этого делать", – заявил приспешник Путина.

В то же время Александр Лукашенко сообщил, что руководитель частной военной компании "Вагнер" находится на территории России, а не Беларуси.

"Что касается Евгения Пригожина, он находится в Питере. Где он сегодня утром? Может, с утра в Москву уехал, может, еще где-то, но на территории Беларуси его нет", – сказал Лукашенко.

Он добавил, что бойцы "Вагнера" также находятся на территории России, в постоянных лагерях, где они находились после вывода с фронта.

Напомним, что в России слили в сеть фотографии владельца частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина в разных париках и с приклеенными бородами. Такую маскировку "повар Путина" мог использовать, когда работал со своей группировкой за границей.

Ранее росСМИ писали, что Пригожин 4 июля прибыл в Санкт-Петербург. Там у здания Управления ФСБ он забрал изъятый арсенал, найденный во время обыска в его доме.

2 июля Пригожину уже было возвращено 10 миллиардов рублей, которые нашли в "Газели" во дворе гостиницы "Дворец Трезини" и в минивэне на подземной парковке гостиницы "Ривер Хаус" в Петербурге.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!