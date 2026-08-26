Неудержимый "Рейд": СБС нанесли удар по пунктам дислокации и управления оккупантов в Донецкой и Луганской областях. Видео

Операторы 413-го полка Сил беспилотных систем "Рейд" достойно поздравили российских оккупантов с Днем Независимости Украины, нанеся удары по ряду важных военных объектов врага на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Среди целей — пункты дислокации и управления российских подразделений, а также склад имущества оккупантов.

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Об этом сообщили на странице 413-го полка СБС "Рейд" в Facebook. В воинском подразделении отметили, что боевые действия проводились 24 и 25 августа.

Поражение пункта дислокации и управления бригады "Терек"

Одной из целей стал временный пункт дислокации и пункт управления 5-й казацкой разведывательно-штурмовой бригады "Терек" в поселке Ящиково Луганской области.

Это российское формирование имеет в своём составе разведывательные, штурмовые и артиллерийские подразделения. По данным "Рейда", бригада вооружена современной военной техникой и тяжёлыми артиллерийскими системами.

В её составе находятся как мобилизованные и добровольцы без значительного боевого опыта, так и опытные офицеры и ветераны различных военных конфликтов.

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Удары по командным пунктам в Донецкой области

Еще две цели операторы "Рейда" поразили в селе Старомлиновка Донецкой области.

В частности, был поражен командный пункт подразделения , которое, предположительно, входит в состав 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й армии Вооруженных сил РФ.

Кроме того, в Старомлиновке украинские военные поразили пункт управления подразделения из состава 39-й отдельной мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса ВС РФ.

Таким образом, под удары попали объекты, связанные с управлением и координацией российских войск на оккупированной части Донецкой области.

Уничтожен склад имущества оккупантов

Еще одним объектом поражения стал склад имущества подразделения, входящего в состав 39-й отдельной мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса ВС РФ, в селе Степное Донецкой области.

В 413-м полку СБС обнародовали результаты боевой работы и с сарказмом назвали её поздравлением российских военных с Днём Независимости Украины.

В подразделении подчеркнули, что операторы продолжают выявлять и поражать важные объекты российских войск на временно оккупированных территориях.

Как сообщал OBOZ.UA, в период с 17 по 22 августа подразделения СБС поразили 27 энергоузлов в Крыму и на временно оккупированных территориях юга Украины. В операции принял участие и 413-й отдельный полк беспилотных систем "Рейд".

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