Невзрывные заграждения и ВОПы: на севере Ровенщины строят новые фортификации. Фото

На севере Ровенщины идет фортификационное строительство. Местные власти возводят невзрывные заграждения и взводные опорные пункты.

Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Александр Коваль. По его определению, "надежная фортификация сейчас одно из приоритетных направлений работы" власти.

"Продолжаем обустраивать оборонные рубежи. Работы проходят в четкой координации с военными. В частности, строители проводят земляные работы, устраивают ходы сообщений и прочее", - рассказал чиновник и показал сделанное.

Коваль также заверил, что работы проходят в соответствии с утвержденным графиком.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ровенской области жители села Тараканов нашли авиационные бомбы времен Второй мировой войны. Это были ФАБ-100 советского производства и находились в боевом состоянии.

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