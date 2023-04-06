''Неясно, сколько мы еще здесь будем – два месяца, а может два часа'': оккупант рассказал о целых взводах уклонистов в армии РФ. Перехват

Во "второй армии мира" спустя год после начала полномасштабной войны все меньше желающих воевать. Из таких уклонистов, которых еще называют "500-ми", формируют целые взводы, которые бросают на передовую.

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Об этом стало известно из телефонного разговора военного армии РФ, перехваченного Главным управлением разведки Минобороны Украины. Им на помощь отправили именно такое подразделение, состоящее почти полностью из россиян, которые отказывались принимать участие в боевых действиях (чтобы послушать, доскролльте страницу до конца).

Таких оккупантов к ним направили 10, с ними также был один офицер. При этом переводов в другие бригады в российской армии, по словам захватчика, нет.

Военный РФ рассказал, что ситуация на передовой очень сложная. "Сколько мы там действовать будем – непонятно. Может, два месяца, может, два часа", – говорит оккупант. На отдых домой в РФ отправляют далеко не всех – кому как повезет. По словам комбата, заменять этих военнослужащих просто некем.

Украинские военные при этом успешно срывают планы врага по продвижению вперед.

"Х**рят каждый день так, что…на днях снайпер нас обкладывал, голову нельзя было с блиндажа высунуть...Мне хоть бы дотянуть вообще свои полгода и не е**нуться", – рассказал военный преступник.

Как сообщал OBOZREVATEL, один из российских оккупантов, участвующих в войне против Украины, пожаловался подруге на отсутствие отпуска. Он заявил, что готов расстрелять тех, кто будет помешает ему уехать домой в Россию.

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