"Я тут всех перестреляю": оккупант заявил подруге, что готов на бунт, лишь бы вырваться из Украины. Перехват

Один из российских оккупантов, участвующих в войне против Украины, пожаловался подруге на отсутствие отпуска. Он заявил, что готов расстрелять тех, кто будет помешает ему уехать домой в Россию.

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Перехват разговора захватчика 30 марта обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины. В беседе с девушкой военный РФ рассказал, что числится в армии агрессора и получает жалование как командир подразделения, а в действительности вынужден сидеть в окопах как рядовой солдат (чтобы прослушать аудио, доскролльте новость до конца).

"Получаю как командир подразделения, а нахожусь вместе со всеми в окопах, на дежурстве, все как обычно, как простой рядовой. Нет у нас офицеров, нет! Младшие сержанты, сержанты", – заявил оккупант.

Он также пожаловался на условия, в которых содержат российских военных в Украине: "Руки гниют уже…Трех пальцев не чувствую".

В свою очередь его собеседница рассказала, что среди знакомых военнослужащих возвращали в РФ с передовой только многодетных родителей и людей старше 50 лет.

Однако ее друг не намерен оставаться на позициях в случае отсутствия отпусков.

"Сейчас я новый слух слышал, что наших всех типа заберут, а я как капитан, и вот тут у нас есть еще старлей, нас хотят оставить как старших над другими группами. Нет, это я тут всех перестреляю тогда. Нет-нет, я оставаться не собираюсь здесь, у меня еще в пистолете 8 патронов осталось. 9 штук я исстрелял, а вот 8 я оставил специально", – заявил захватчик.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Другой оккупант в перехваченном разговоре рассказал, как украинские диверсанты смогли уничтожить целый взвод российских десантников. Трое захватчиков попали в плен.

– Военные РФ устраивают провокации на украинско-беларусской границе, чтобы втянуть Беларусь в войну, выяснилось из перехваченного разговора оккупантов.

– Судя по другим перехватам, оккупанты уже и не мечтают о новых завоеваниях в Украине. Теперь они переживают за то, чтобы самим не потерять Брянск и Белгород.

– "Мобик" со слезами рассказал, как хорошо к нему отнеслись в плену в Украине. Ему давали хлеб и конфеты, чего в армии РФ он никогда не видел.