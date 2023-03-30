Российский оккупант пожаловался на большие потери армии РФ в Украине. Он рассказал, как украинские диверсанты смогли уничтожить целый взвод оккупантов-десантников. Трое захватчиков попали в плен.

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Наших военных было пятеро. Об этом стало известно из телефонного разговора военного "второй армии мира" с женой, перехваченного Главным управлением разведки Минобороны Украины (чтобы послушать, доскролльте страницу до конца).

"Вырезали вдвшный взвод в соседней лесополосе. Зашли в кубрик, вырезали их, троих в плен взяли увели. Я не знаю, че караул делал?" – говорит военный преступник.

Он также похвастался жене тем, что вместе с сослуживцами обстреливал село Торское. Россиянка при этом назвала мужа "котиком" и с гордостью сказала, что его работа – убивать людей. "Относись к этому по-другому, милый. Ты служишь своей стране", – добавила она.

Оккупант рассказал, что в городе Кременная на Луганщине, где они находятся, местные жители плохо относятся к военным РФ. Гражданские открыто называют россиян агрессорами.

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на то, что у российской армии преимущество перед ВСУ по количеству личного состава и вооружения, потери врага значительно превышают наши. По данным Минобороны, в некоторые дни соотношение достигает 1 к 10.

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