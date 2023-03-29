Потери армии РФ иногда достигают 10 к 1: в Минобороны раскрыли данные об уничтожении врага

Несмотря на то, что у российской армии преимущество перед ВСУ по количеству личного состава и вооружения, потери врага значительно превышают наши. В некоторые дни соотношение достигает 1 к 10, то есть на каждого погибшего украинского воина приходится 10 "двухсотых" оккупантов.

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Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале. Она подчеркнула, что одна из главных задач на войне – уничтожение физической силы противника.

"К сожалению, потери – это неизбежное последствие войны. Без потерь не бывает. Одна из главных задач воюющей стороны – уничтожение физической силы противника. Но потери врага в разы больше. Это при том, что у них преимущество по количеству личного состава и вооружения", – написала заместитель министра обороны.

Анна Маляр отметила, что потери россиян были больше и в 2014–2015 годах. Но сейчас коэффициент почти вдвое вырос в пользу ВСУ, отметила военная.

"У нас бывают такие дни на Востоке, когда соотношение убитыми достигает 1 к 10. Это, конечно, не каждый день, и средний коэффициент ниже, но все-таки", – подчеркнула Анна Маляр.

Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что российские оккупационные войска уже истощили свои запасы для войны, которую РФ развязала в Украине. В связи с этим Вооруженные силы имеют "очень хорошие шансы" на успешное контрнаступление весной 2023 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Генштаба, с начала полномасштабной войны в Украине российская оккупационная армия потеряла уже более 172,3 тысяч солдат убитыми. Также войска РФ лишились тысячи единиц военной техники. Только за прошедшие сутки, 28 марта, украинские военнослужащие "демилитаризовали" около 610 оккупантов.

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