ВСУ ликвидировали за сутки 610 оккупантов, уничтожено 7 танков: данные Генштаба

С начала полномасштабной войны в Украине российская оккупационная армия потеряла уже более 172,3 тыс. человек убитыми. Также войска РФ лишились тысяч единиц военной техники.

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Только за прошедшие сутки, 28 марта, украинские военнослужащие "демилитаризировали" около 610 оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В течение суток были уничтожены 7 танков и 6 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 3609 танков, 6966 ББМ и 2659 артсистем.

Также российские террористы потеряли с начала войны 526 единиц реактивных систем залпового огня и 277 систем противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 306 самолетов, 291 вертолетов и 2239 БПЛА. С начала войны силы противовоздушной обороны уничтожили 911 российских крылатых ракет.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 18 российских кораблей и катеров, а также утилизировали 5507 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 288 – специальной техники.

Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что российские оккупационные войска уже истощили свои запасы для войны, которую РФ развязала в Украине. В этой связи Вооруженные силы имеют "очень хорошие шансы" на успешное контрнаступление весной 2023 года.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области украинские воины ликвидировали Шойгу. Уроженец Хакассии Шойгу Эмер-Оолович Сат уничтожен в ходе боев в этом южном регионе Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сеть попало очередное признание наемника оккупационной армии РФ в том, какое плохое у них командование. Он посетовал, что "мобиков" заставили покупать военную амуницию и отправили на штурм позиций ВСУ вместо обещанного отпуска.

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