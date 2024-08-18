"Ни на что не намекаю": Чмут опубликовал интересную карту и поставил сеть на уши

Председатель благотворительного фонда "Повернись живим" Тарас Чмут заинтриговал сеть, опубликовав в своем аккаунте карту оккупированной территории Молдовы – Приднестровья. Он загадочно подписал картинку.

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"Ни на что не намекаю, но..." – написал военный эксперт и сержант резерва морской пехоты ВМС Украины и добавил эмодзи с глазами. Соответствующий пост появился на его странице в X (Twitter) в воскресенье, 18 августа.

Никаких дополнительных комментариев по этому поводу Чмут не оставил.

По состоянию на 19:30 сообщение волонтера в X собрало более 586 тысяч просмотров и более 400 комментариев.

Многие пользователи заподозрили, что ситуация вокруг самопровозглашенной "Приднестровской Молдавской Республики" активизируется. Однако однозначных ответов нет.

"Если пан Тарас написал этот твит, то наверняка преследовал какую-то цель. А так как за ним к**апы следят в четыре глаза, то месседж вполне может быть направлен на них", – поделился версией один из подписчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце мая начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук заявлял, что угрозы для Украины с территории оккупированного Приднестровья (Молдова) не было.

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