'Ни один европейский солдат не ступит на украинскую землю': в Германии сделали категоричное заявление и высказались об истребителях

︎В Германии заявили, что Европа ни при каких обстоятельствах не отправит своих военнослужащих защищать Украину от российской агрессии. Также там исключают возможность передачи украинским воинам современных западных истребителей, потому что, мол, украинские пилоты не могут достаточно быстро их освоить.

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А вот советские МиГи, запасы которых в Европе до сих пор есть, должны быть переданы Украине немедленно. Такое заявление в эфире одного из немецких телеканалов сделала глава Комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерман, которую цитирует Bild.

Она подчеркнула, что европейские солдаты ни при каких обстоятельствах не будут задействованы на поле боя в Украине.

"В Украине не будет сухопутных войск. Ни один немецкий солдат или европейский солдат не ступит на украинскую землю", – отметила глава комитета по обороне немецкого парламента.

Также она убеждена, что вопрос передачи Украине современных европейских истребителей сейчас не актуален.

"В Украине не будет ни Tornado, ни Eurofighter (самолеты западного производства. – Ред.)", – констатировала Штрак-Циммерман, объяснив свою позицию тем, что украинские пилоты не смогут достаточно быстро овладеть западными истребителями.

"А вот с МиГами все совсем иначе. Это советские запасы, их следует использовать немедленно", – подчеркнула политик.

На протяжении практически всего эфира она горячо дискутировала с одним из гостей, политологом Кристианом Хаке. Глава парламентского комитета отвергла тезисы политолога о том, что в случае низкой успешности будущего контрнаступления Украины Запад должен прекратить поставки вооружений для украинской армии с целью принудить Киев к переговорам с Москвой.

"Цель Путина – стереть Украину с карты мира... Путин считает демократии Запада полными слабаками. Сейчас он затягивает время", – резко высказалась Штрак-Циммерман, подчеркнув, что только Украина будет решать, когда и на каких условиях ей выходить на переговоры.

Также глава комитета по вопросам обороны напомнила о похищении десятков тысяч украинских детей Россией и многочисленных случаях пыток и убийств, которые совершали на украинской земле российские оккупанты.

Для нее не осталось секретом также то, как россияне любят украшать свои танки надписями "На Берлин!".

"Границы Украины должны быть восстановлены, включая Крым",– бескомпромиссно заявила немецкий политик.

Напомним, ранее в Германии назвали самый простой способ закончить войну, который возмутил Кремль. Журналист и политолог Фред Каплан на страницах немецкого журнала Die Welt предположил, что самым простым способом положить конец кровопролитной российской агрессии против Украины является физическая ликвидация диктатора России Владимира Путина.

После публикации статьи посольство Российской Федерации, расположенное в Берлине, сделало официальное заявление. Дипломаты государства-террориста назвали ее "настоящей провокацией к убийству "без купюр".