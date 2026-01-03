'Ни один оккупант не скроется': в ВСУ показали, как уничтожают врага на Лиманском направлении. Видео

Украинские военнослужащие продолжают сдерживать наступление российской оккупационной армии и наносят врагу существенные потери. На Лиманском направлении защитники эффективно применяют дроны для ликвидации вражеских сил.

Бойцы ВСУ атакуют россиян несмотря на их попытки спрятаться в лесу. Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.

Путинская армия несет потери

По информации Сухопутных войск, на Лиманском направлении враг постоянно находится в напряжении из-за мастерства операторов украинских БПЛА.

На этом участке фронта работают пилоты батальона "SIGNUM" из 53 механизированной бригады. Операторы БПЛА работают в любых погодных условиях. Кроме того, лесные насаждения также не мешают украинским военным уничтожать оккупантов.

По данным Генерального штаба ВСУ, за сутки 2 января Силы обороны Украины уменьшили численность российской оккупационной армии на 750 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе с начала полномасштабной войны составляют 1 210 630 человек. Уничтожены также сотни единиц вражеской техники и вооружений.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в первый день нового года Силы беспилотных систем поразили 12 объектов врага и показали видео. Поражения начались практически синхронно с началом 2026-го: первый НПЗ был атакован, когда в РФ часы показывали 23:59, второй объект, нефтебаза, своей очереди ждал не дольше 5 минут после того.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!