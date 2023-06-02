'Ни одна сторона не закрыла дверь': в Китае сделали новое заявление о мирных переговорах Украины с РФ

Специальный представитель правительства Китая по евразийским делам Ли Хуэй заявил, что между Украиной и Россией есть "много трудностей". Однако, несмотря на это ни одна из сторон "не закрыла дверь" для переговоров.

Видео дня

Об этом сообщает издание CNN. Ли Хуэй также подчеркнул, что "риск эскалации" остается высоким.

"Кризис в Украине сейчас может столкнуться со многими трудностями для сторон, чтобы сесть и вести переговоры, но мы видим, что стороны не полностью лишены консенсуса", — сказал Ли на редкой пресс-конференции в Пекине.

Он отметил, что Россия никогда не выступала против мирных переговоров и всегда поддерживала такое политическое решение. Украинская сторона также заявила, что не отказывается от такого варианта.

Китайский посланник также заявил, что "риск эскалации" остается высоким и что, пока он был в Киеве, он каждый день слышал сирены воздушной тревоги, а украинская столица подверглась двум массированным авиаударам.

"Конфликт зашел в тупик, а на поле боя царит неопределенность. Эта ситуация вызывает беспокойство", — сказал Ли, подчеркнув важность поиска мирного решения кризиса.

Он заявил, что если война будет продолжаться, то количество потерь будет увеличиваться, поэтому, пока есть надежда, "необходимо не позволить конфликту распространится".

Как сообщал OBOZREVATEL, специальный представитель правительства Китая по евразийским делам Ли Хуэй во время турне по странам Европы, которое состоялось в мае, оставил им четкое послание от Пекина. В КНР считают, что союзники США в Европе должны отстаивать свою автономию и требовать немедленного прекращения огня, оставив России те части Украины, которые она сейчас занимает.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!