Ни одного случая: в Госдепе США подтвердили, что переданное Украине оружие не попадало в чужие руки

Спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что все вооружение, которое Украина получает от западных союзников для оказания сопротивления российской армии, не было передано в третьи руки и не использовалось не по назначению. И оружие, и боевая техника отправляются на фронт Силам обороны в соответствии с потребностями подразделений.

Слова американского чиновника на брифинге передает Укринформ. По его словам, Вашингтон пристально следит за распределением военной помощи, для этого у него есть довольно жесткие механизмы.

"До сих пор мы не видим ни одного случая перенаправления этого оружия. Мы ввели строгие механизмы контроля, это также касается гуманитарной и экономической помощи, которую мы оказываем", – подчеркнул Миллер.

Напомним, сторонники 45-го президента США Трампа в Сенате уже долгое время выступают за ограничение украинской помощи, аргументируя тем, что часть денег идет не по назначению, и призывают усилить надзор, чтобы предотвратить мошенничество и злоупотребления.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сенат США проголосовал за выдвижение на голосование временного бюджета, который будет действовать с 1 октября по 17 ноября. Он предусматривает выделение средств в поддержку Украины: $4,5 млрд по линии министерства обороны "для реагирования на ситуацию в Украине" и еще $1,65 млрд финансирования через Госдепартамент США.

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