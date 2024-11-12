'Ничего не предвещало трагедии': роспропагандисты рассказали об обстоятельствах сбивания вертолета Ка-52 украинским FPV-дроном

Во вторник, 12 ноября, стали известны обстоятельства уничтожения российского боевого вертолета Ка-52 "Аллигатор". Он был сбит украинскими Силами обороны при помощи FPV-дрона.

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Об этом написал один из российских пропагандистов. Он рассказал, что инцидент произошел в полдень 7 ноября и "ничего не предвещало трагедии".

Российские оккупанты выполняли полет сводного отряда Ка-52, Ми-28НМ и Ми-8. Они летели к переднему краю линии фронту, чтобы помочь другим подразделениям страны-агрессора.

По словам пропагандиста, украинские военнослужащие устроили засаду на вертолеты врага и "смертоносная угроза в виде FPV-дрона уже ждала в воздухе свою жертву".

"Засада. Удар. Взрыв и доли секунды на принятие командиром решения – "на себя!" – писал россиянин.

Напомним: в четверг, 7 ноября, Россия потеряла еще один боевой вертолет – Ка-52 "Аллигатор". Где именно произошло сбивание "птички", пока неизвестно.

Стоит отметить, что стоимость такого вертолета достигает 16 млн долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 10 ноября в России был уничтожен штурмовой вертолет Ми-24. Он сгорел на аэродроме в Московской области. Операцию провели специалисты Главного управления разведки Минобороны Украины.

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