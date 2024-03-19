'Ничего нет': жительница Белгорода пожаловалась на пустые полки в магазинах и получила ответ. Видео

В российском Белгороде, где продолжаются обстрелы в связи с рейдом российских добровольцев, местная жительница пожаловалась на пустые полки в магазинах. По ее словам, в городе сложно найти даже такие товары как мясо, фрукты или овощи.

Видео с россиянкой распространилось в соцсетях. Так, в комментариях к видео украинцы заявили, что теперь в Россию бумерангом возвращается все то, что пришлось пережить украинцам в начале войны.

В то время как по российскому телевидению пропагандисты обсуждают лишь триумф Путина на выборах, жители Белгорода жалуются на постоянные обстрелы и то, что в магазинах нет даже продуктов первой необходимости.

"Вот как можно что-то приготовить если полки пусты в магазинах. Просто ничего нет: ни огурцов, ни помидоров, ни фруктов… Товаров первой необходимости нет вообще. Нет мяса, колбасы, лука или моркови", – жалуется россиянка.

В ответ на это украинцы заявили, что жители Белгорода должны благодарить за все это Путина, организовавшего им такую "райскую жизнь". Ведь сейчас те проблемы, с которыми сталкивались украинцы в начале российской агрессии, переживают сами россияне.

""Если у РФ нет мяса, помидоров, огурцов, тогда съедайте того, которого выбрали"; "Пока Пуйло не стал бомбить Харьков, белгородцы имели райскую жизнь. В общем, благодарите своего фюрера за то, что с вами происходит"; "Можем дроном доставить продукты, но есть нюанс"; "Мы это прошли 2 года назад"; "Все ваше мясо на фронте"; "Мы два года назад заехали в АТБ, а там одна кока-кола, ничего, выжили, теперь ваша очередь"", – пишут украинцы.

Как писал OBOZ.UA, жители Белгорода ранее подняли волну истерики в соцсетях из-за умолчания пропагандистами "взрывных" событий в их городе. Несмотря на обстрелы российской территории, топтемы на ресурсах РосСМИ в последние дни – выборы диктатора Владимира Путина и празднование Масленицы.

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