Ничто не спасет Россию, ее выгода от войны в Израиле будет незначительной по сравнению с утраченным влиянием – The Telegraph

Сейчас ничто не может спасти Россию и ее кровавого президента Владимира Путина. Какие бы краткосрочные выгоды Москва ни усмотрела в результате кризиса на Ближнем Востоке, они будут затмеваться ее утраченным влиянием.

Об этом пишет полковник бывший офицер британской армии Ричард Кемп в своей статье для Тhe Telegraph. По его словам, что Путин пытается использовать войну между Израилем и ХАМАС. Он разговаривал по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом и лидерами Египта, Сирии и Ирана. Диктатор заявлял, что хочет договориться о прекращении огня.

"Человек, ответственный за пролитие огромного количества крови по всему миру, и особенно в Украине, теперь говорит: "Сейчас важно остановить кровопролитие". Однако если российский президент думает, что его вмешательство что-то изменит, он заблуждается. Идея о том, что Москва может продолжать оказывать значительное влияние на Ближнем Востоке, является фарсом. Какую бы репутацию она ни имела как мировая держава, она была подорвана на Украине. На этой неделе мы увидели еще больше причин", – отметил Кемп.

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Он добавил, что ракетный удар большой дальности ATACMS, нанесенный Киевом 17 октября по российским аэродромам в оккупированных Бердянске и Луганске, заставил российские войска пошатнуться.

"Некоторые называют это самым значительным ударом, нанесенным украинцами за последние несколько месяцев. Сообщается, что русские понесли значительные потери и будут вынуждены отодвинуть самолеты подальше от линии фронта, что нанесет оперативный ущерб, а также публично унизит. Тем временем в районе Купянска украинские силы, судя по всему, остановили масштабное российское наступление – миниатюрный блицкриг – которое готовилось в течение нескольких недель", – добавил Кемп.

По его словам, силы Путина адаптировались и расширились с самой низкой точки прошлой осенью. Но армия РФ остается в тяжелом положении спустя 18 месяцев после трехнедельной кампании, запланированной на февраль прошлого года.

"Россия по-прежнему сильно ограничена, как в экономическом, так и в военном отношении, и имеет ограниченную свободу действий, помимо всепоглощающей войны. Таким образом, страны Ближнего Востока, когда-то впечатленные российской доблестью – или, по крайней мере, ее иллюзией – восприняли неспособность Москвы подчинить себе заметно менее могущественное государство и сопутствующее ей унижение на поле боя как признак того, что она является угасающей державой", – добавил полковник.

Он отметил, что в Сирии, где Путин когда-то имел большое влияние после поддержки диктатора Башара Асада, Россия теряет позиции, не в последнюю очередь потому, что ей пришлось передислоцировать часть своих сил на Украину.

"Группа Вагнера, важнейшая сила, которая дала Москве такой контроль над регионом, была в значительной степени нейтрализована после мятежа ее покойного лидера Евгения Пригожина против Кремля. Растущее влияние Китая также помогло подорвать значимость Москвы, а ее тесные отношения с Ираном были встречены с подозрением во многих арабских странах. Чего бы Путин ни желал, с идеей о том, что Россия все еще может формировать Ближний Восток, покончено", – сказал Кемп.

Полковник считает Путин рассматривает события в Израиле как прекрасную возможность "вырвать победу из челюстей поражения".

"Конечно, есть свидетельства того, что в краткосрочной перспективе он станет чистым бенефициаром кровавой резни ХАМАС и войны, которая разразилась после нее. Внимание Америки резко переключилось с Украины на Ближний Восток – возможно, это необходимо в этой взрывоопасной ситуации, но многие полагают, что это сыграет на пользу России", – добавил полковник.

Также он считает, что Россия уже давно оказывает токсичное влияние на Ближнем Востоке, но, как и в случае с Украиной, теперь она получила больше, чем рассчитывала.

"Он может сколько угодно притворяться, что является главным игроком в происходящем, но на самом деле он может иметь мало влияния на то, что должно произойти. Если они видят в этом кризисе средство для победы в войне на Украине, то это несбыточная мечта: такую ​​мог придумать только отчаявшийся диктатор", – резюмировал военный.

Как сообщал OBOZ.UA, перед речью Путина в Пекине (Китай) на открытии форума "Один пояс – один путь" несколько европейских чиновников демонстративно покинули зал. Среди них был бывший премьер-министр Франции Жан-Пьер Раффарен.

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