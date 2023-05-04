Нидерланды и Бельгия гарантировали Украине военную поддержку: объявлено о декларации и поддержке трибунала над РФ

Украина вместе с Бельгией и Нидерландами подписала совместную декларацию, в которой оба королевства пообещали поддерживать Киев на пути евроатлантической интеграции и укреплять военную мощь Украины. Подобный документ подписали ранее лидеры Украины и Бельгии в ноябре 2022 года.

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Полный текст документа опубликован на сайте Офисе президента. В нем стороны подчеркнули свою приверженность соблюдению международного права.

Так, Бельгия и Нидерланды подтвердили свою готовность оказывать Украине необходимую военную, гуманитарную и финансовую помощь в целях победы над военной агрессией России, в таком количестве, сколько это будет необходимо Украине.

"Международное сообщество также отмечает необходимость обеспечить ответственность за самые тяжкие международные преступления, совершенные на территории Украины, путем соответствующих справедливых и независимых расследований и преследований на национальном или международном уровнях, а также обеспечить справедливость для всех жертв и предотвратить будущие преступления", – указано в тексте трёхстороннего соглашения.

Также декларация трех стран призвана продемонстрировать всему миру и самому Кремлю обеспокоенность большим количеством жертв среди гражданского населения, включая украинских женщин и детей, большим количеством внутренне перемещенных лиц и беженцев, нуждающихся в гуманитарной помощи, а также нарушениями и жестоким обращением с детьми. Союзники подчеркивают, что путь к справедливости для Украины будет долгим, но важны первые шаги, уже сделанные Киевом и его международными партнерами.

"Мы приветствуем приказ Международного суда ООН от 16 марта 2022 г. о применении временных мер по делу об обвинениях в геноциде в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказании за него (Украина против РФ). Этот приказ подразумевает, что Россия должна немедленно прекратить свои военные действия. Мы призываем Москву немедленно и безусловно выполнить это обязательное решение", – заключили подписанты.

В документе также указано, что стороны будут способствовать привлечению России к ответственности, дальнейшему усилению антироссийских санкций и разработке механизма компенсации ущерба, нанесенного Российской агрессией.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский, будучи в рабочей поездке в Гааге, передал россиянам "привет". Он отметил, что прибыл в Нидерланды, чтобы привезти для граждан страны-агрессора плохие новости.

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