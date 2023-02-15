Нидерланды и Дания не будут поставлять Украине Leopard 2, но внесут другой вклад для ''танковой коалиции'' – Welt

Правительства Нидерландов и Дании объявили, что не будут поставлять Украине танки Leopard 2. В качестве компенсации за выход из "танковой коалиции" эти страны сделают финансовый вклад в ремонт 100 танков Leopard 1 для наших Вооруженных сил на промышленных складах Германии.

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Об этом сообщило издание Welt. Отмечается, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, например, заявил, что его страна может предоставить 18 арендованных у Германии Leopard 2, которые до сих пор использовались в немецко-голландском батальоне.

Подчеркивается, что данные танки недоступны для Украины – мол, решение было принято "в ходе тесных консультаций между Нидерландами и Германией".

Датские правительственные круги также заявили, что страна, владеющая 44 танками самой современной модели Leopard 2A7, не будет участвовать в альянсе, однако совместно с Нидерландами, вызвались отремонтировать 100 танков Leopard 1. Сами они не владеют ни одним из этих старых танков.

Более того, журналисты увидели признаки того, что Финляндия также не хочет поставлять Украине танки, пока не вступит в НАТО, хотя эта страна, располагающая большим арсеналом из 200 танков Leopard 2, долгое время считалась важной частью коалиции.

В материале подчеркнули, что Германия сейчас оказалась в полном одиночестве, когда дело доходит до поставок Leopard. Вместе с обещанными 178 танками поколения Leopard 1 Федеративная Республика теперь поставит Киеву почти 200 основных боевых танков. Это намного больше, чем у других крупных западных стран: США поставят 31 основной боевой танк, Великобритания — 14, а Франция — ни одного.

Только поставки из Польши, сотни танков советского и отечественного производства, могут сравниться с обязательствами Германии.

Напомним: еще 30 января по результатам встречи с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Дания готова присоединиться к танковой коалиции. Также правительство страны создало отдельный фонд для помощи нашему государству.

Украинский лидер отметил, что мы всегда будем благодарны Дании за принципиальную поддержку нашего государства в это сложное время.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 7 февраля в Киев прибыл министр обороны Германии Борис Писториус. Он встретился с украинским коллегой Алексеем Резниковым и вручил ему символическую копию "первого" танка Leopard 2, которые страна намерена передать нашей армии в рамках военной помощи;

– по результатам встречи в формате "Рамштайн", которая состоялась 14 февраля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина получит от партнеров больше систем ПВО, больше танков, артиллерии и снарядов. Также будут организовано дополнительное обучение украинских военных.

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