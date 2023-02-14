Танки, ПВО, артиллерия, боеприпасы и многое, о чем не говорим публично: Зеленский о результатах 'Рамштайн-9'

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Он отметил, что далеко не обо всем можно сообщать публично, поэтому часть достигнутых партнерами договоренностей, скорее всего, останется за закрытыми дверями.

Видео дня

Об этом Зеленский сказал во вторник, 14 февраля, в вечернем обращении к украинскому народу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Президент добавил, что Украина и ее союзники работают над тем, чтобы государство-террорист Россия проиграло, и делают все, чтобы это произошло как можно скорее.

"Уже девятая такая встреча. И есть очередные сильные решения для защиты нашего государства, для укрепления наших воинов...Как сегодня звучало, Ukraine must be successful. И здесь мы соглашаемся: успех должен быть", – говорит глава государства.

Во время встречи на авиабазе Рамштайн было подтверждено, что Украина получит от партнеров больше систем ПВО, больше танков, артиллерии и снарядов. Также будут организовано дополнительное обучение украинских военных.

Зеленский отметил, что в вопросе оказания Украине военной помощи очень важна скорость в принятии решений, их реализации, в поставках и обучении. Эта скорость позволяет спасти жизнь людей.

"И я благодарю всех наших партнеров, кто осознает, что скорость важна. Спасибо всем нашим американским друзьям за лидерство, за системную координацию "Рамштайнов", а также за личное участие во встречах г-на Ллойда Остина, министра обороны США, и г-на Марка Милли, председателя Объединенного комитета начальников штабов", – сказал президент.

Украинский лидер также провел несколько совещаний с военными. Он рассказал, что ситуация на передовой, особенно в Донецкой и Луганской областях, остается крайне тяжелой. Ожесточенные бои с врагом идут буквально за каждый метр украинской земли. Во время этих столкновений наши герои уничтожают силу и потенциал "второй армии мира".

"Должны понимать значение этих боев. Каждый метр, выигранный там, – это защита всего нашего государства. Каждый день, который наши герои выстояли в Бахмуте, в Угледаре, в Марьинке и других городах и громадах Донбасса, – это сокращение российской агрессии на недели...Все, что враг потеряет на нашем Донбассе, он уже не сможет восстановить. И это именно тот потенциал российской агрессии, от которого в руководстве государства-террориста ожидали уничтожение всей нашей Украины", – подчеркнул Зеленский.

Он резюмировал, что Украина делает все, чтобы дать нашим воинам больше оружия. Также идет работа над получением более дальнобойного вооружения и большей мощности для наступления, подготовка которого продолжается.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!