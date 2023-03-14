Нидерланды передадут Украине два минных тральщика для защиты судоходных путей в Черном море, – министр обороны

Нидерланды передадут Украине два минных тральщика класса Alkmaar. Они используются для обезвреживания мин и береговой охраны украинских акваторий.

Видео дня

Об этом сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен во время брифинга в Одессе. Украина получит переданные Нидерландами корабли в 2025 году.

Кроме того, Нидерланды и Бельгия возьмут на себя обязательства по подготовке украинских моряков к применению этих кораблей.

"Мы понимаем стратегическую и экономическую важность гаваней в Одессе для того, чтобы импортировать еду, для того чтобы торговать и это, безусловно, имеет связь с остальным миром. Нидерланды предоставляют два минных тральщика класса Alkmaar и мы начнем готовить украинские подразделения для того, чтобы они знали, как использовать эти корабли", — сказала Оллонгрен.

По словам Оллонгрен, это будет осуществляться вместе с Бельгией и другими союзниками Украины. Лодки будут готовы к использованию в 2025 году.

Важно отметить, что Alkmaar – это класс минных тральщиков, разработанный совместно в интересах Бельгии, Франции и Нидерландов на основе французских тральщиков типа Circе. Всего для трех флотов в 1980–1990-х годах было построено 35 кораблей.

Все три страны строили собственные корпуса, в то время как каждая страна отвечала за разные аспекты судов: Франция предоставила противоминные комплексы и электронные системы, Нидерланды предоставили силовые установки, а Бельгия поставила системы генерирования электроэнергии.

Для нидерландских тральщиков были демонтированы запланированные 20-мм пушки оставив всего три 12,7-мм пулемета.

В экипаж судна входят 4 офицера, 15 человек сержантского состава и 17 человек рядового состава.

Начиная с 2003 года, минные тральщики были модернизированы с помощью усовершенствованной электроники, включая систему боевых данных Atlas Elektronik INCMS. Также установлен гидролокатор Thales 2022 Mk III и системы идентификации и обезвреживания мин Atlas Seafox и Double Eagle Mk III Mod 1 ROV.

Как сообщал OBOZREVATEL, Польша может передать Украине истребители МиГ-29 уже в ближайшие 4-6 недель. Как и обещал президент страны Анджей Дуда, это произойдет в рамках международной коалиции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!