Нидерланды передадут Украине еще три пусковые установки Patriot, – министр обороны

Нидерланды поставили Украине радарную систему для Patriot. Кроме того, скоро наша страна получит от Амстердама три пусковые установки для этой системы ПВО.

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Об этом в интервью Delfi сказал министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс. Также страна пытается найти другие элементы, которые необходимы для укомплектования системы. По словам министра, есть несколько стран, которые также очень хотят помочь Украине.

"Они делают все возможное. Но они столкнулись с некоторыми проблемами, из-за которых нельзя собрать эту систему. И это зависит от других стран, хотят ли они быть открытыми. Причина, по которой мы не всегда прозрачны, заключается в том, что мы не хотим информировать Россию. А если я расскажу все оперативные детали, то мы сделаем Россию мудрее, чем она уже есть. И я не думаю, что мы должны информировать Россию", – отметил он.

Брекельманс сказал, что переговоры с другими союзниками по этому вопросу продолжаются. Чиновник подчеркнул, что он не хочет делать другие заявления раньше времени, обо всех решениях будет объявлено, когда они будут окончательными.

"И на данный момент я знаю, что многие страны все еще очень креативно подходят к вопросу о том, что они могут поставить, может быть, другие системы ПВО, не только Patriot, потому что вы также можете поставить NASAMS или что-то еще. Но на данный момент я не могу сделать никаких конкретных заявлений", – сказал министр.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что у Нидерландов не получается собрать для Украины обещанную систему противовоздушной обороны Patriot, дополнительные компоненты которой должны были пожертвовать страны-партнеры. Причина в том, что одно неназванное государство не выполнило своих обязанностей.

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