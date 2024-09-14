Нидерланды не смогли собрать Украине обещанную систему Patriot: детали

У Нидерландов не получается собрать для Украины обещанную систему противовоздушной обороны Patriot, дополнительные компоненты которой должны были пожертвовать страны-партнеры. Причина в том, что одно неназванное государство не выполнило своих обязанностей.

Видео дня

Об этом сообщила газета NL Times со ссылкой на нидерландское министерство обороны. Почему союзник отказался поставлять свою часть техники для комплекса, информации нет.

Напомним, что Амстердам в конце мая объявил о намерении вместе с партнерами вооружить Силы обороны Украины еще одним ЗРК Patriot. Заявлялось, что "основные компоненты" пожертвуют Нидерланды, остальные предоставят другие партнеры. Спустя месяц тогдашняя министр обороны Кайса Оллонгрен сообщила, что найдена страна для сотрудничества в поставке.

Теперь же МО Нидерландов в комментарии СМИ заявило, что "ранее упомянутое обязательство союзника не соблюдается". Конкретное государство не называется.

На этой неделе нынешний министр обороны Рубен Брекельманс сообщил немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что Амстердам уже отправил радар, а три пусковые установки ЗРК передаст в ближайшее время. Но другие страны продолжают поиски дополнительной техники.

"Мы все еще работаем над этим. Обсуждения продолжаются с несколькими партнерами", – заверил Брекельманс.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Румыния приняла окончательное процедурное решение передать систему Patriot Украине. 5 сентября президент страны-соседки Клаус Йоханнис подписал соответствующий указ.

– Отметим: сначала решение одобрило правительство Румынии. Это произошло 2 сентября. Уже на следующий день в нижней палате парламента также проголосовали за закон.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!