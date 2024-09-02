Сенат Румынии поддержал передачу Украине ЗРК Patriot

Сенат Румынии (верхняя палата румынского парламента) в понедельник, 2 сентября, одобрил правительственный законопроект о передаче Силам обороны Украины зенитно-ракетного комплекса Patriot. В этот же день законопроект был одобрен правительством страны.

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Об этом сообщило издание Аgerpres. "За" документ проголосовал 101 сенатор, 13 выступили против и еще два – воздержались.

Глава комитета по вопросам обороны Сената Румынии Николета Паулюк выразила надежду, что до конца этой недели законопроект также пройдет нижнюю палату – Палату депутатов, за которой последнее слово в принятии законопроектов.

Политик подчеркнула, что передача Украине системы ППО Patriot "не означает, что Румыния останется без защиты". По ее словам, у страны есть еще семь таких ЗРК, два из которых уже эксплуатируются, еще два – приняли на вооружение и еще три – вскоре прибудут.

"Этим пожертвованием Румыния еще раз продемонстрировала, что мы являемся поставщиком безопасности в этой сфере. Когда закончится война, румынские компании будут участвовать в восстановлении Украины", — сказала Паулюк.

Напомним, совет национальной обороны Румынии во главе с президентом страны Клаусом Йоханнисом решил передать Украине одну систему Patriot еще 20 июня. Министерство обороны Румынии 30 августа направило на ознакомление парламента законопроект о передаче ВСУ ЗРК. 2 сентября правительство страны одобрило проект и направило его в парламент для окончательного голосования.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украине очень важно иметь достаточное количество ПВО. В то же время партнеры до сих пор не предоставили нам все обещанные системы Patriot. Поэтому глава МИД обратился к странам ЕС с призывом передать военную помощь.

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