'Они есть, они готовы': Кулеба призвал партнеров наконец-то передать Украине обещанные системы Patriot

Российские террористы усилили атаки по украинской инфраструктуре, поэтому Украине очень важно иметь достаточное количество ПВО. В то же время партнеры до сих пор не предоставили нам все обещанные системы Patriot. Дмитрий Кулеба обратился в страны ЕС с призывом передать военную помощь.

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Об этом министр иностранных дел Украины заявил в ходе общения со СМИ перед неформальной встречей министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. Он отметил, что на этой встрече Украина планирует говорить о проблемах предоставления военной помощи и ее прибытии по факту.

Кулеба напомнил, что еще в апреле 2024 года партнеры согласовали предоставление Украине дополнительных систем Patriot. По словам министра, тогда "прошел хороший процесс". Однако обещанные ЗРК до сих пор не поступили на вооружение нашего государства.

"Призываю все страны, которые пообещали Patriot месяце назад, наконец-то поставить их. Они есть, они готовы, не хватает только финального "зеленого света". Какими бы ни были причины, пора это сделать. Мы входим в осень. И в понедельник мы увидели , как будет действовать Россия", – подчеркнул Кулеба.

Министр отметил, что на встрече в Брюсселе планирует говорить об этой проблеме.

По словам Кулебы, он будет акцентировать внимание на том, что между обещанием определенной военной помощи и ее фактическим предоставлением может проходить немало времени. Эта проблема влияет на ведение боевых действий и невозможность планировать операции.

Кроме того, Кулеба отметил, что на встрече с министрами ЕС будет призывать партнеров инвестировать в производство необходимой украинской армии оружия. Он подчеркнул, что такой способ более эффективен и дешевле.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно еще 25 систем Patriot, чтобы полностью закрыть небо. Сейчас есть решение относительно дополнительных пяти ЗРК, которые Киев ожидает от партнеров.

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