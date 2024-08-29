'Железная' броня для военных: что не так с сервисом 'Укрзализныци'

"Укрзализныця" создала специальный резерв билетов для военных. По состоянию на сегодня им выделяют более 500 проездных документов в день. Резерв действует на поезда, которые следуют до прифронтовых городов и в обратном направлении. Забронированные билеты могут выкупить также и родственники защитников, которые едут в госпитали посетить своих близких. Насколько хорошо работает этот сервис, рассказывает OBOZ.UA.

Увеличение билетной квоты для военных не связано с мобилизацией

Следует отметить, что бронь для военных существовала всегда. В некоторых крупных городах Украины на железнодорожных вокзалах для них работало даже по две кассы. Так что ничего нового "Укрзализныця" не придумала, просто увеличила квоту. Связано ли это с усилением мобилизации и, соответственно, с увеличением количества военных, которые едут на фронт или в обратном направлении? Оказывается, что нет.

"Техническая разработка сервиса заказа билетов для военнослужащих с увеличением квоты началась как минимум за полгода до усиления мобилизации. Появление такого сервиса связано с внутренней политикой компании, направленной на поддержку Сил безопасности и обороны Украины, и желанием железнодорожников помочь военнослужащим в период отпусков добраться по железной дороге домой или после отдыха вернуться в места несения службы. И конечно же, в случае срочных командировок", – говорит OBOZ.UA сотрудник департамента информационной политики и стратегических коммуникаций "Укрзализныци" Александр Кириенко.

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По его словам, предварительное резервирование билетов для военнослужащих и членов их семей осуществляется преимущественно на места в купейных вагонах. Но при необходимости и технической возможности также добавляются места в плацкартных вагонах и в вагонах 1-го класса поездов "Интерсити+".

С 8 июля введены новые сроки оформления заявок на бронирование билетов: от 5 суток до дня отправки.

Кстати, 500 билетов в день – это минимум. Их могут выделять и больше.

"Наблюдается постоянный рост спроса на услуги сервиса заказов билетов для военнослужащих. Пиковый показатель был 12 августа: тогда "Укрзализныця" получила 830 заявок на бронирование билетов для военнослужащих и в общей сложности выделила 1053 места – это эквивалентно двум полноценным отдельным поездам", – рассказывает Александр Кириенко.

Что мешает нормальной работе сервиса

Но, по мнению военных, билетов, выделяемых по броне, все равно не хватает. А это может привести к неприятностям: не вернулся вовремя из командировки или госпиталя после лечения – в таких случаях могут инкриминировать самопроизвольное оставление части (СОЧ). Это во время действия военного положения грозит лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

"Бывали случаи, что билетов нет. Звонишь в часть: так, мол, и так, а тебе там – не волнует, бери такси", – рассказывает старший лейтенант ВСУ Вячеслав Коновалов.

Кроме того, по его словам, сервис работает нормально только для поездов основных магистральных направлений: Киев – Харьков, Киев – Славянск, Киев – Днепр, Киев – Одесса.

"Если бронируешь, например, на проходящий поезд Львов – Днепр, то билетов, как показывает сервис, просто нет. Да и сам сервис работает не очень хорошо: крайне сложная система регистрации. Куча разных граф, подтверждений смс, дополнительных сообщений. У меня один военный из моей роты заказывал билет в Киев в командировку – не получилось. Попробовали вместе – тот же результат. В конце концов пошли в военную комендатуру на вокзале и там купили билет", – рассказывает Вячеслав Коновалов.

Кроме того, из-за российских обстрелов возникают проблемы с энергоснабжением, поэтому забронировать билет становится еще более проблематично. Нет света – нет интернета. Нет интернета – сервис "Укрзализныци" недоступен. Приходится идти на вокзал: в военную комендатуру или военную кассу. А они тоже не "резиновые".

Но в любом случае инициатива "Укрзализныци" достойна всяческих похвал. Здесь решение проблемы лежит уже в другой плоскости.