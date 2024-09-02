Правительство Румынии согласовало передачу Украине системы ПВО Patriot: дальше дело за парламентом

Правительство Румынии одобрило законопроект, который предусматривает передачу Украине зенитного ракетного комплекса Patriot. Документ направили в парламент для окончательного голосования.

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В случае положительного решения, Бухарест передаст Киеву одну из двух своих систем противоракетной обороны Patriot. Об этом сообщает Reuters.

Проект закона, разрешающий передачу Украине системы противоракетной обороны Patriot, был одобрен правительством 2 сентября. Теперь окончательное решение должен принять парламент.

Стоит отметить, что июне 2024 власти Румынии заявили, что готовы передать Украине один из двух действующих в стране ЗРК Patriot при одном условии. Бухарест надеется получит от союзников аналогичную систему ПВО.

"После того, как парламент одобрит закон, правительство сможет принять решение, которое сделает пожертвование действительным", – заявил представитель правительства Михай Константин.

Кроме того, в законопроекте также говорится, что Румыния направит в США письма с предложением на замену батареи ЗРК Patriot и рассчитывает выплатить около 60 миллионов долларов в виде налогов и сборов.

Напомним, совет национальной обороны Румынии во главе с президентом страны Клаусом Йоханнисом решил передать Украине одну систему Patriot еще 20 июня. Решение было принято после того, как минобороны представило анализ состояния, использования и важности систем Patriot для национальной и коллективной обороны и того, как может изменить ситуацию передача одной системы Украине.

Ранее сообщалось, что Белый дом приостановил все открытые заказы на системы Patriot и ракет к ним с тем, чтобы перенаправить поставки в Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украине очень важно иметь достаточное количество ПВО. В то же время партнеры до сих пор не предоставили нам все обещанные системы Patriot. Поэтому глава МИД обратился к странам ЕС с призывом передать военную помощь.

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