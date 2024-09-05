Румыния подарит Украине систему Patriot: принято окончательное решение

Румыния приняла окончательное процедурное решение передать систему Patriot Украине. В четверг, 5 сентября, президент страны-соседки Клаус Йоханнис подписал соответствующий указ.

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Об этом сообщается на официальном сайте главы Румынии. Речь идет о дополнении ст. 1 Закона № 222/2017 "Возможности ПВО наземного базирования".

Система ПВО и ПРО Patriot будет подарена нашей стране. Этот шаг предусмотрен в двухстороннем соглашении о сотрудничестве в сфере безопасности, которые Йоханнис и президент Украины Владимир Зеленский подписали в июле этого года.

Сначала решение одобрило правительство Румынии. Это произошло 2 сентября. Уже на следующий день нижняя палата парламента также проголосовала за закон, позволяющий безвозмездную передачу зенитно-ракетного комплекса Patriot на нужды ВСУ,

"Как только президент Клаус Йоханнис подпишет закон, правительство издаст приказ о передаче в дар", – заявляли власти страны.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В начале сентября Норвегия выделила 570 миллионов норвежских крон (более 53 млн долларов) для Украины на беспилотники и усиление противовоздушной обороны. В Осло отметили, что Киев нуждается в большем количестве военной техники для защиты от агрессии России.

– По данным Reuters, Германия передаст Украине 12 систем IRIS-T SLM и первая половина будет переброшена на нашу территорию уже до конца этого года.

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