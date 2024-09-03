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Германия скоро передаст Украине еще две системы ПВО IRIS-T – Reuters

Михаил Левакин
War
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Германия скоро передаст Украине еще две системы ПВО IRIS-T – Reuters

Германия придерживается своего плана по поставке Украине систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM. Всего украинским защитникам будет передано 12 систем и первая половина будет в Украине уже до конца этого года.

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Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источник в немецком правительстве. Как подчеркнул собеседник агентства, речь идет о предварительных обязательствах правительства ФРГ.

Из обещанных 12 систем ПВО IRIS-T SLM на сегодняшний день уже было поставлено четыре единицы. Ожидается, что еще две системы будут отправлены в Украину до конца текущего года. Еще шесть будут доставлены позже, заверил собеседник Reuters.

Германия скоро передаст Украине еще две системы ПВО IRIS-T – Reuters

Первый немецкий комплекс ПВО IRIS-T был интегрирован в систему противовоздушной обороны Украины в октябре 2022 года. Вместе с NASAMS и Patriot, немецкие установки стали основой украинской противовоздушной обороны и зарекомендовали себя как эффективные и надежные комплексы. В сочетании с радаром TRML-4D они могут сбивать даже российские малозаметные крылатые ракеты Х-101.

Индекс SLM (Surface Launched Medium Range) в названии системы означает, что речь идет о ПВО и ПРО среднего радиуса действия. Система использует только собственные ракеты IRIS-T, однако они способны уничтожать самолеты, вертолеты, любые БПЛА и крылатые ракеты.

В конструкции IRIS-T SLM воплощен принцип независимости от шасси, все компоненты ПВО могут транспортироваться любыми транспортными средствами, например грузовиками.

Германия скоро передаст Украине еще две системы ПВО IRIS-T – Reuters

Комплекс имеет обзорную РЛС на 360 градусов, способен вести одновременный обстрел нескольких целей при любых погодных условиях. Также к комплекс можно подсоединить дополнительные пусковые установки в зависимости от потребностей.

Ракеты IRIS-T наводятся на цели инфракрасной головкой самонаведения, которая имеет высокую степень защиты от пассивных и активных средств противодействия.

Как сообщал OBOZ.UA, Федеральное правительство Германии заявило, что до конца года Украина получит существенную военную помощь. В частности, Берлин передаст украинской армии еще четыре зенитных ракетных комплекса IRIS-T. Также ВСУ могут рассчитывать на танки, беспилотники и боеприпасы.

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