Германия скоро передаст Украине еще две системы ПВО IRIS-T – Reuters

Германия придерживается своего плана по поставке Украине систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM. Всего украинским защитникам будет передано 12 систем и первая половина будет в Украине уже до конца этого года.

Видео дня

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источник в немецком правительстве. Как подчеркнул собеседник агентства, речь идет о предварительных обязательствах правительства ФРГ.

Из обещанных 12 систем ПВО IRIS-T SLM на сегодняшний день уже было поставлено четыре единицы. Ожидается, что еще две системы будут отправлены в Украину до конца текущего года. Еще шесть будут доставлены позже, заверил собеседник Reuters.

Первый немецкий комплекс ПВО IRIS-T был интегрирован в систему противовоздушной обороны Украины в октябре 2022 года. Вместе с NASAMS и Patriot, немецкие установки стали основой украинской противовоздушной обороны и зарекомендовали себя как эффективные и надежные комплексы. В сочетании с радаром TRML-4D они могут сбивать даже российские малозаметные крылатые ракеты Х-101.

Индекс SLM (Surface Launched Medium Range) в названии системы означает, что речь идет о ПВО и ПРО среднего радиуса действия. Система использует только собственные ракеты IRIS-T, однако они способны уничтожать самолеты, вертолеты, любые БПЛА и крылатые ракеты.

В конструкции IRIS-T SLM воплощен принцип независимости от шасси, все компоненты ПВО могут транспортироваться любыми транспортными средствами, например грузовиками.

Комплекс имеет обзорную РЛС на 360 градусов, способен вести одновременный обстрел нескольких целей при любых погодных условиях. Также к комплекс можно подсоединить дополнительные пусковые установки в зависимости от потребностей.

Ракеты IRIS-T наводятся на цели инфракрасной головкой самонаведения, которая имеет высокую степень защиты от пассивных и активных средств противодействия.

Как сообщал OBOZ.UA, Федеральное правительство Германии заявило, что до конца года Украина получит существенную военную помощь. В частности, Берлин передаст украинской армии еще четыре зенитных ракетных комплекса IRIS-T. Также ВСУ могут рассчитывать на танки, беспилотники и боеприпасы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!