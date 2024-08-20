Германия поставит Украине еще четыре системы IRIS-T: названы сроки

Федеральное правительство Германии заявило, что до конца года Украина получит существенную военную помощь. В частности, Берлин передаст украинской армии еще четыре зенитных ракетных комплекса IRIS-T.

Видео дня

Также ВСУ могут рассчитывать на танки, беспилотники и боеприпасы от Германии. Об этом заявил заместитель официального представителя немецкого правительства Вольфганг Бюхнер, сообщает DW.

Правительство ФРГ передаст Киеву четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T разной дальности действия. Кроме того, ожидается поставка десяти зенитных самоходных установок Gepard, 16 самоходных гаубиц и 10 основных боевых танков Leopard.

В будущие пакеты помощи также войдут ударные беспилотники и несколько тысяч боеприпасов для артиллерии и танков. При этом Бюхнер заверил, что в 2025 году военная помощь Германии не прекратится. Он анонсировал поставки в следующем году более 20 самоходных гаубиц, 20 боевых машин пехоты Marder, 37 основных боевых танков Leopard, пять ЗСУ Gepard, шесть дополнительных систем IRIS-T и несколько тысяч артиллерийских и танковых боеприпасов.

"Германия остается полностью приверженной, и канцлер сохраняет обещание, что поддержка Украины будет продолжаться до тех пор, пока она необходима, и что никто, особенно президент России, не может надеяться, что мы уступим", – подчеркнул Бюхнер.

Представитель немецкого правительства объяснил, что прежняя прямая помощь из федерального бюджета будет частично заменена многосторонней поддержкой. Однако это изменение находится на шаткой почве, поскольку международные планы еще окончательно не утверждены.

По информации газеты Münchner Merkur, в текущем году Германия выделяет почти 7,5 млрд евро на военную поддержку Украины. На 2025 год правительство предусмотрело для этих целей 4 млрд евро. Однако средства еще могут быть увеличены в Бундестаге, как это произошло в 2024 году. Федеральное правительство также делает ставку на то, что Украина сможет получить большую поддержку в будущем за счет процентов от замороженных российских государственных активов.

Напомним, немецкие СМИ заявили, что правительство Германии больше не будет оказывать Украине финансовую помощь. Также новые суммы не будут выделяться на военную помощь. Вся уже заявленная помощь (в том числе и на следующий год) будет выплачена, однако выделять новые средства больше не будут.

Позже в МИД Украины назвали новость о прекращении правительством Германии новой военной помощи некорректной и манипулятивной. Уровень поддержки на следующий год будет известен только после утверждения ожидаемого в ноябре бюджета.

Как сообщал OBOZ.UA, страны G7 договорились о выделении 50 миллиардов долларов от доходов от замороженных российских активов для поддержки обороны, экономики и восстановления Украины. Деньги будут доступны ближе к 2025 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!