IRIS-T, Bergepanzer и не только: Германия передала Украине новый пакет помощи
В Германии объявили о новом пакете военной помощи для Украины. Среди прочего наши Силы обороны получат на вооружение еще один зенитный ракетный комплекс IRIS-T.
Об этом сообщили на сайте немецкого правительства. Кроме того, украинским военным передадут Bergepanzer 2 – немецкую бронированную ремонтно-эвакуационную машину на танковом шасси Leopard 1.
Также в пакет помощи вошли:
– 26 беспилотников-разведчиков "Вектор";
– 6 инженерных экскаваторов;
– 14 тысяч снарядов 155 мм;
– 10 беспилотных надводных кораблей;
– 55 тысяч аптечек;
– штурмовые винтовки MK 556, высокоточные винтовки HLR 338 и винтовки CR 308;
– материалы для обезвреживания взрывоопасных боеприпасов.
Ранее Федеральное правительство Германии заявило, что до конца года Украина получит существенную военную помощь. В частности, Берлин передаст украинской армии еще четыре зенитных ракетных комплекса IRIS-T. Также ВСУ могут рассчитывать на танки, беспилотники и боеприпасы.
Как сообщал OBOZ.UA:
– Немецкие СМИ заявили, что правительство Германии больше не будет оказывать Украине финансовую помощь. Также новые суммы не будут выделяться на военную помощь. Вся уже заявленная помощь (в том числе и в следующем году) будет выплачена, однако выделять новые средства больше не будут.
– Позже в МИД Украины назвали новость о прекращении правительством Германии новой военной помощи некорректной и манипулятивной. Уровень поддержки в следующем году будет известен только после утверждения ожидаемого в ноябре бюджета.
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