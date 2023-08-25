Нидерланды передадут Украине все свои F-16, кроме учебных: стало известно, когда это произойдет

Нидерланды согласились передать Украине все свои F-16. Правда, кроме тех, на которых будут учиться украинские пилоты.

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Об этом заявила министер обороны Нидерландов Кайсу Оллонгрен. Она на этой неделе посетила Киев. Как известно, Нидерланды входят в перечень тех государств Европы, которые во время Великой войны головокружительно изменили отношение к Украине.

"Со стороны Нидерландов, нам нужно, чтобы сначала были выполнены все предпосылки. А именно: чтобы были подготовлены экипажи, чтобы мы понимали, что инфраструктура готова, а также чтобы у нас были не только самолеты, но и запчасти. Необходимо вооружение для них... Учитывая это, мы реалистично рассчитываем на следующий год, когда Дания передаст самолеты – они решат сами. Но все сейчас хотят, чтобы это произошло как можно быстрее и чтобы мы смогли усилить украинскую ПВО", – сказала министр.

По ее словам, Нидерланды могут передать Украине все истребители, кроме учебных.

"В общей сложности у нас есть 42 самолета, но часть из них пойдет на обучение", – сказала должностница.

Эта страна, известная многим из-за так называемого "нидерландского референдума". Именно он едва не приостановил Соглашение об ассоциации.

Нидерланды в целом скептически относились к интеграции Киева в панъевропейские структуры, неожиданно стала одним из главных доноров для ВСУ и сторонником вступления Украины в ЕС.

Эта поддержка была от четко проукраинского правительства Марка Рютте, успевшего принять решение о передаче Украине нидерландских истребителей F-16.

Однако теперь правительство Рютте уходит в отставку, осенью состоятся выборы. Не сломает ли это все договоренности, включая передачу самолетов?

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина достигла "прорывной договоренности" по истребителям F-16. Они будут в украинском небе.

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