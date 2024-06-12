Нидерланды выделят €60 млн на закупку дронов для Украины

В Нидерландах решили выделить 60 миллионов евро для обеспечения Украины наступательными беспилотными мощностями. Эти средства, помимо прочего, потратят на морские беспилотники и FPV-дроны для наших военных.

Об этом объявила министр обороны Кайса Оллонгрен во время визита в Украину – во вторник, 11 июня, она посетила Киев и Львов. Отмечается, что беспилотники разных типов играют немаловажную роль в войне между Украиной и Россией.

"Они являются эффективным дополнением к другим, более традиционным системам оружия", – говорится в сообщении.

Из этого пакета помощи 20 миллионов евро будет направлено на закупку FPV-дронов через международную коалицию беспилотников, созданную в начале этого года.

Еще 17,5 миллионов евро предназначены для закупки морских беспилотников, которые успешно работают по вражеским целям в Черном море. Украина может производить этот тип беспилотников в своей стране, поэтому Нидерланды этим финансовым вкладом также стимулируют местный бизнес.

"Эти высокотехнологичные инновации также важны для Нидерландов. Для совместного отраслевого сотрудничества и как уроки для наших собственных вооруженных сил", – сказала Оллонгрен.

Остальные средства предназначены для поставок беспилотников разных типов. Промышленность Нидерландов также выигрывает от этого, отметили в Минобороны.

Как сообщал OBOZ.UA, Эстония объявила о новом пакете военной помощи для Украины. В него вошли переносные зенитно-ракетные комплексы Mistral и соответствующие боеприпасы.

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