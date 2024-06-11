Эстония объявила о новом пакете помощи Украине: в списке переносные ЗРК

Во вторник, 11 июня, Эстония объявила о новом пакете военной помощи для Украины. В него вошли переносные зенитно-ракетные комплексы Mistral и соответствующие боеприпасы.

Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на веб-сайте Министерства обороны Эстонии. Глава оборонного ведомства страны Ханно Певкура отметил, что Украине немедленно нужна противовоздушная оборона для отражения воздушных атак со стороны РФ, и Эстония готова содействовать этому вместе со своими союзниками.

"Мы составили пакет помощи таким образом, чтобы Украина извлекла от него максимальную пользу без ущерба для боеготовности Сил обороны Эстонии и как можно быстрее возобновила необходимые поставки", – сказал он.

Однако точное количество ПЗРК Mistral, которое предоставит Украине Эстония, не разглашается из соображений безопасности.

Напомним, в ближайшие месяцы Германия предоставит Украине третью систему ПВО Patriot, а также установку IRIS-T, Gepard, ракеты и боеприпасы. Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал мировых лидеров поддержать инициативу повышения способностей украинского ПВО.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины уже реализовали на поле боя разрешение от США избивать западным оружием по территории России. Благодаря этому им удалось остановить наступательную операцию россиян на Харьковщине, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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