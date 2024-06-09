Салливан: ВСУ уже воспользовались на поле боя разрешением США бить по РФ

Силы обороны Украины уже реализовали на поле боя разрешение от США бить западным оружием по территории России. Благодаря этому им удалось остановить наступательную операцию россиян в Харьковской области.

Об этом на брифинге заявил советник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джейк Салливан, говорится в стенограмме на сайте CBS News. Он назвал разрешение нашему государству применять оружие партнеров против военных объектов в РФ "здравым смыслом".

"То, что происходило вокруг Харькова за последние пару месяцев, было российским наступлением. Когда они двигались с одной стороны границы непосредственно на другую сторону границы, было нелогично не позволить украинцам вести огонь по ту сторону, чтобы поразить стрелявшие по ним российские пушки и позиции. Поэтому президент дал на это разрешение", – объяснил представитель Белого дома.

"Украинцы воспользовались этим разрешением на поле боя. И одно, на что я хочу обратить внимание, это то, что импульс той операции в Харькове остановился", – подчеркнул Салливан.

Он добавил, что Харьков до сих пор находится под угрозой, но оккупанты не смогли достичь существенного прогресса на местах за последние дни в этом районе. Советник президента США заверил, что Штаты будут продолжать поддерживать Украину в удержании линии фронта и отпоре агрессивным российским войскам.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Дав Украине разрешение бить по территории России своим оружием, в Белом доме уточнили, что речь идет не только об областях, соседствующих с Харьковщиной, а о всей протяженности государственной границы, откуда могут атаковать оккупанты.

– После решения США и европейских союзников позволить Украине атаковать по территории РФ их оружием диктатор РФ Владимир Путин разразился потоком новых угроз. Он заявил, что может предоставить оружие определенным странам для нанесения ударов по западным целям, и снова стал размахивать своей ядерной палкой.

– Украинский боевой самолет атаковал первую цель в России. Во время удара, состоявшегося 9 июня в Белгородской области, вероятно, был поражен российский командный узел.