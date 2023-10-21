Никаких переговоров с Россией не будет, пока она не вернет все оккупированные территории – Данилов

О переговорах с Россией о прекращении огня не может быть речи, пока она не вернет Украине оккупированные территории. Атаки на военную инфраструктуру РФ продолжатся.

Об этом в интервью Kyodo News заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он подчеркнул: российский диктатор Владимир Путин – "террорист" и "современный Гитлер", убивший по меньшей мере 500 украинских детей.

Чиновник убежден, что "ситуация коренным образом изменится" после того, как с Запада прибудут истребители F-16 для усиления украинской противовоздушной обороны. В то же время он признал, что трудно предсказать время, необходимое для возвращения всей территории страны.

Кроме того, Данилов уточнил, что, хотя Украина заключила неформальное соглашение о неиспользовании западного оружия для атак на материковую часть России, объекты вокруг Москвы могут стать мишенями для боеприпасов отечественного производства.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский также отверг переговоры с Россией до вывода ее войск из Украины. Он отметил, что страна-агрессор пыталась обмануть весь мир посредством Минских соглашений.

Согласно мирному плану Зеленского, для окончания войны Россия должна, прежде всего, вывести все свои войска с территории Украины. Всего документ содержит 10 пунктов и предусматривает также возмещение ущерба нашему государству, радиационную и ядерную, продовольственную, энергетическую безопасность, освобождение всех пленных и депортированных и прочее.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Советник президента США по вопросам государственной безопасности Джейк Салливан выразил мнение, что команде украинского лидера Владимира Зеленского следует начать рассматривать более реалистичные требования для начала переговоров с Москвой по завершению войны. В первую очередь это касается возвращения из-под оккупации Крыма.

– Российский диктатор Владимир Путин снисходительно похвалил представителей Запада за желание прекратить войну по дипломатическому пути и посоветовал Киеву отказаться от ранее принятого решения не вести переговоры с представителями путинского режима.

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