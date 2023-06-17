'Это значит заморозить войну': Зеленский отверг переговоры с РФ до полного вывода ее войск из Украины

Запуск мирных переговоров между Украиной и Россией в настоящий момент может привести к прекращению активных военных действий. Однако для начала диалога необходимо осуществить вывод российских вооруженных сил из региона.

Видео дня

Об этом сообщается в заявлении президента Украины Владимира Зеленского в ходе пресс-конференции с африканскими лидерами. Страна-агрессор пыталась долго обмануть весь мир при помощи Минских соглашений.

"Сегодня я четко сказал неоднократно на нашей встрече - допустить любые переговоры с Россией сейчас, когда оккупант на нашей земле, – это значит заморозить войну, заморозить боль и страдания", – отметил глава государства.

По его заявлению, страна, выступающая в роли агрессора, продолжала длительное время пытаться обмануть международное сообщество, используя Минские соглашения, и теперь она пытается вернуться к своим прежним примитивным тактикам обмана.

"Обмануть Украину точно невозможно. Еще раз отмечу: нужен реальный мир, а значит, реальный вывод российских войск со всей нашей независимой земли", – подчеркнул президент.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в целом миссией ЮАР в Украине является "пропаганда важности мира и поощрение сторон согласиться на дипломатический процесс переговоров". На следующий день делегация планирует посетить Санкт-Петербург, где намечена встреча с президентом РФ Владимиром Путиным;

– Сирил Рамафоса и другие африканские лидеры посетили Бучу Киевской области. После этого африканская делегация осмотрела подбитую российскую технику на Михайловской площади в столице.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!