"Мирные планы" для Украины: как страны третьего мира пытаются подыграть России и что из этого может быть

В пятницу, 16 июня 2023 года, Киев посетила делегация лидеров африканских стран во главе с президентом Южной Африки Сирилом Рамафосой и президентом Сенегала Маки Саллом, в состав которой также вошли лидеры Замбии, Коморских Островов, Конго и Египта. Целью миссии является "пропаганда важности мира и поощрение сторон согласиться на дипломатический процесс переговоров". На следующий день делегация планирует посетить Санкт-Петербург, где намечена встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Африканцы жалуются, что война в Украине негативно влияет на экономику и средства к существованию африканских стран, поэтому они привезли свое видение урегулирования "конфликта" (именно так они называют неспровоцированную агрессию России против Украины).

Африканский "мирный план"

Африканский "мирный план" предусматривает ряд мер, включающих возможность отвода российских войск и выведение тактического ядерного оружия из Беларуси в обмен на приостановление выполнения ордера Международного уголовного суда на арест Путина и ослабление международных санкций против России.

"Вышеуказанные меры должны быть направлены на поощрение к созданию среды, благоприятной для прекращения огня, что позволит сторонам укрепить доверие и рассмотреть возможность формулирования своих стратегий восстановления мира", – говорится в документе, который африканская делегация привезла в Киев.

Интересно, что в озвученной 16 мая 2023 года первой версии африканского плана основное внимание акцентировалось на немедленном проведении мирных переговоров без вывода российских войск из Украины. Как видим, с тех пор позиция африканцев несколько изменилась.

Однако даже в "улучшенном" виде для Украины африканский вариант неприемлем, потому что одного вывода российских войск с оккупированных ими территорий мало. Ведь на повестке дня также должен стоять вопрос восстановления страны после разрушений, вызванных Россией, выплата репараций и контрибуций, а также вступление Украины в НАТО как единственная реальная гарантия неповторения в будущем новых агрессий со стороны Москвы.

Стоит отметить, что африканский "мирный план" для Украины далеко не единственный в своем роде. Подобные "мирные инициативы" уже выдвигали Китай, Индонезия и Бразилия. Все они хоть и отличаются по содержанию, однако имеют одну общую черту: интересы России в них ставятся выше интересов Украины. Давайте вспомним их.

Китайский "мирный план"

Свой "мирный план" официальный Пекин обнародовал 24 февраля 2023 года – в годовщину полномасштабной российской агрессии против Украины. Документ получил название "Позиция Китая по поводу политического урегулирования украинского кризиса" (официальный Пекин тоже стесняется называть войну войной) и был обнародован на сайте МИД Китая.

Этот документ состоит из 12 пунктов, основное содержание которых сводится к прекращению огня и возобновлению мирных переговоров, недопущению ядерной войны, остановке поставок западного оружия в Украину и снятию всех санкций с России. При этом никоим образом не упоминается деоккупация захваченных Россией территорий, компенсация Кремлем нанесенного его агрессией ущерба и гарантии безопасности для Украины.

В целом же создается впечатление, что, по мнению официального Пекина, надо "просто перестать стрелять" и все как-то устроится само. Но не устроится. Украина уже проходила это в 2019-2022 годах. Поэтому по факту Китай толкает Украину к "замораживанию" войны на годы в ее текущей стадии, что, безусловно, играет на руку Москве.

Наверняка понимая бесперспективность своего плана урегулирования "украинского кризиса", глава Китая Си Цзиньпин 10 июня поддержал африканский "мирный план". После этого заявления особенно смешно выглядит Венгрия, поспешившая заявить о поддержке китайского "мирного плана".

Индонезийский "мирный план"

После Китая мирный план урегулирования войны в Украине озвучила Индонезия. Это сделал министр обороны страны Прабово Субианто 3 июня на международном саммите "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

Индонезийский "мирный план" предполагает немедленное прекращение огня, отвод войск на 15 км от линии фронта и создание демилитаризованной зоны, введение в эту зону миротворцев ООН (в том числе индонезийских) и проведение референдума на "спорных территориях".

Реакция Киева не заставила себя ждать и была более чем прогнозируемой. В МИД Украины напомнили, что между Украиной и Россией нет спорных территорий, а есть оккупированные Россией территории Украины, и заявили, что предложенный Индонезией "мирный план" приведет лишь к тому, что РФ закрепится на захваченных территориях и подготовится к новому этапу военной экспансии. А министр обороны Украины Алексей Резников вообще назвал это мирным планом не Индонезии, а России.

Бразильский "мирный план"

Но нашлись на планете и те, кто превзошел индонезийцев в своих "миротворческих потугах". 7 апреля президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что "ради спокойствия в мире" Украина должна уступить стране-агрессору России часть своих территорий, в частности – Крым. По его убеждению, только это может положить конец полномасштабной войне, тогда как стремление украинцев вернуть все оккупированные территории является завышенным.

Кроме того, президент Бразилии заявил, что не считает Путина единственным виновным в войне, обвинив при этом и украинского лидера Владимира Зеленского. Поэтому, по его мнению, мир в Украине может быть достигнут путем переговоров, в ходе которых Бразилия поможет найти "золотую середину" (интересно, что именно с такими идеями – "договориться посередине" – шел на президентские выборы Владимир Зеленский, но, став президентом и столкнувшись с суровой реальностью, изменил свою позицию на нынешнюю – "никаких переговоров с агрессором").

Также да Силва выступал против вступления Украины в НАТО и заявил, что международные союзники должны прекратить военную поддержку Киева, так как поставки оружия для ВСУ якобы ведут к эскалации.

В Украине отреагировали на бразильский "мирный план" достаточно толерантно, заметив, что некорректно ставить на одинаковые чаши весов жертву и агрессора, обвиняя в поощрении войны страны, помогающие Украине защититься от смертоносной агрессии.

В администрации президента США Джо Байдена также раскритиковали бразильскую инициативу, заявив, что она "повторяет российскую и китайскую пропаганду", и напомнили, что война может закончиться прямо сейчас, если российский диктатор Путин выведет свои войска.

"Миротворческая миссия" Ватикана

Ну и куда же без главного миротворца на планете. 30 апреля Папа Римский Франциск заявил журналистам, что Ватикан якобы участвует в секретной миротворческой миссии, чтобы положить конец войне между Россией и Украиной.

"Миссия продолжается, но она еще не обнародована. Когда это станет публичным, я раскрою детали", – сказал Папа после трехдневной поездки в Венгрию, где он встречался с премьером Венгрии Виктором Орбаном и епископом Русской православной церкви Иларионом Алфеевым.

В Киеве на это отреагировали достаточно прогнозируемо – никаких переговоров об Украине без Украины.

"Официальный Киев ничего не знает о миротворческой миссии с участием Ватикана, направленной на урегулирование конфликта между Россией и Украиной. Президент Владимир Зеленский не соглашался на такие меры", – написало издание CNN со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

Официально же в Офисе президента Зеленского заявили, что Ватикан может обсуждать развязанную Россией войну, анализировать сценарии развития событий и искать практические решения, однако ни о каких секретных от Киева миссиях не может быть и речи – все итоговые инициативы должны быть точно согласованы с Украиной.

Позиция Украины

Украина устами главы МИД Дмитрия Кулебы достаточно четко сформулировала, что не будет даже обсуждать ни один "мирный план", предусматривающий переход украинских территорий под юрисдикцию России или "замораживание" войны.

Лучшим же вариантом Кулеба назвал формулу мира, предложенную в ноябре 2022 года президентом Украины Владимиром Зеленским, содержащую 10 пунктов и включающую, в частности, вывод всех российских войск с суверенной территории Украины и возвращение к границам 1991 года, выплату репараций, выдачу военных преступников и авторов войны, закрепление зоны демилитаризации на территории РФ и сокращение российского наступательного вооружения.

Позиция Запада

Если не принимать во внимание такие откровенно пророссийские страны, как Венгрия, то коллективный Запад считает единственным приемлемым мирным планом по Украине формулу мира президента Владимира Зеленского.

"Есть только один мирный план по Украине – план Зеленского. Конечно, россияне не примут украинский план. Мирные планы – это хорошо, но Россия заявляет, что имеет военные цели, и она продолжит их достижение, продолжит бомбардировать. Какой разговор о мирном плане возможен при таких условиях?" – заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель 5 мая 2023 года.

Китайскую же инициативу на Западе всерьез не воспринимают, поскольку это лишь "набор хороших пожеланий", тогда как остальные инициативы жестко раскритиковали, как откровенно пророссийские. В частности, глава правительства Великобритании Риши Сунак 23 мая заявил, что попытки заморозить конфликт в Украине абсолютно неправильны и должны пресекаться в зародыше.

"Россия совершила ужасные военные преступления, поэтому правильным и единственным ответом на это является выведение Россией своих войск из Украины, а все планы, маскирующиеся под мирные, на самом деле являются попытками просто заморозить конфликт на месте, они абсолютно неправильны и должны быть осуждены", – подчеркнул Сунак.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также заявил, что предложения о прекращении огня или территориальных уступках Киева для завершения войны станут лишь узаконением агрессии президента РФ Путина и поощрением его будущих нападений.

Позиция России

Что касается страны-агрессора России, то в Кремле для завершения войны требуют, чтобы Украина вернулась к нейтральному внеблоковому статусу, отказалась от вступления в ЕС и НАТО, признала "новые территориальные реалии", закрепила статус русского языка как государственного на законодательном уровне, а также чтобы ВСУ прекратили огонь, а западные страны – поставки вооружений.

Очевидно, что эти откровенно капитуляционные условия не примут ни Киев, ни коллективный Запад. Да и вообще трудно представить, чтобы в третьем тысячелетии страны, считающие себя цивилизованными, потакали неспровоцированной агрессии против независимого демократического государства.

Выводы

Как видим, в вопросе завершения войны в Украине мир условно поделился на два лагеря: страны "западного мира" декларируют поддержку мирного плана президента Зеленского, тогда как "страны третьего мира" предлагают де-факто заморозить текущее положение вещей, отдав России временно оккупированные ею территории и заблокировав евро-атлантическую интеграцию Украины. Понятно, что официальный Киев на такое не согласится, поэтому российские сателлиты из Азии, Африки и Латинской Америки просто теряют время.

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